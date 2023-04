Sonsoles Ónega deja su tibieza hasta ahora y verbaliza esto sobre lo de Ana Obregón

Hasta el momento Sonsoles Ónega se había mantenido bastante al margen en la polémica en torno a la maternidad subrogada de Ana Obregón. Aunque en ‘Y ahora, Sonsoles’ han estado hablando constantemente del tema, ella no se había mojado demasiado. Hasta ahora.

A través de su columna del periódico EnPapel.es, la periodista ha querido dar su opinión sobre el tema del que todo el mundo habla. Bajo el título ‘Moral a la carta’, ha comenzado haciendo una reflexión sobre las familias y sobre cómo pueden estas influir en el crecimiento de un hijo.

«Las familias han evolucionado y no hay estándar de felicidad. No podemos sentenciar qué hijos de qué útero crecerán más felices. ¿Qué garantiza una niñez sin heridas? No hay respuesta. Y si no, que se lo pregunten a los hijos del maltrato», escribe Sonsoles Ónega antes de entrar a valorar el caso de Ana Obregón.

La presentadora cree que todo el revuelo organizado a raíz de la noticia es «antológico», y reconoce que le ha dejado «fría»: «Invocamos la moral para no aceptar aquello que nos chirría. Esa hija está condenada, escuchamos Condenada a la orfandad, a la soledad, a no sé qué dolor inventado», considera la periodista.

Para Sonsoles Ónega, la pequeña Ana Sandra Lequio «no tendrá que rebuscar en los trasteros las fotos de su infancia porque crecerá, como una infanta, con las cartas boca arriba». «Lo demás, es amor. Igual que vimos morir a Sampedro, vemos nacer a Ana Sandra. Y las leyes, mientras tanto, agazapadas. Miami es hoy el Londres del aborto de los ochenta. Con el matiz de la vida, claro», ha sentenciado la presentadora de Atresmedia.