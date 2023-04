Ana Obregón pone los puntos sobre las íes y clarifica su verdadera relación con Alessandro Lequio

Por segundo día consecutivo, el director de ‘Socialité’, Javier de Hoyos ha podido hablar con Ana Obregón, quien se encuentra en Miami tras haber sido abuela allí de una niña por gestación subrogada. Si el sábado la presentadora zanjó todos los rumores sobre una mala relación con Carolina Monje, este domingo, 9 de abril, ha querido aclarar cuál es su verdadera relación con Alessandro Lequio.

Durante estas últimas semanas, se ha especulado mucho sobre si la decisión de Ana Obregón de ser abuela a través de gestación subrogada podría haber sentado mal al padre de su hijo. El hecho de que él haya dado la callada por respuesta y no se haya manifestado sobre este asunto no hacen más que incrementar los rumores acerca de ese supuesto distanciamiento.

Nada más lejos de la realidad. Y es que, según lo que la bióloga le ha contado a Javier de Hoyos, Lequio era perfectamente conocedor de sus intenciones. «Es mentira. Él lo sabía absolutamente todo y está por escrito desde hace tiempo«, ha dejado claro.

La condición que Lequio habría impuesto a Ana Obregón

El periodista, tras hablar con Ana Obregón, añade lo siguiente: «Le digo que da la sensación de que está enfadado contigo. Y me dice que es completamente mentira. Me da un dato, que para sorpresa de todos, ella habla todos los días con Alessandro Lequio. Que, en este momento de su vida, le ayuda a recordar a su hijo. Me lo recalca que habla todos los días, es mentira que tengamos mala relación y que no supiese parte del proceso».

Por el momento, el italiano prefiere mantenerse al margen. Se encuentra pasando la Semana Santa junto a su mujer, María Palacios, y su hija, en Galicia. Pese a la insistencia de los periodistas, el conde prefiere no hablar, por el momento, y eso que las especulaciones no cesan.

Según Marisa Martín- Blázquez, compañera de Alessandro Lequio en ‘El programa de AR’, éste habría puesto una condición a Ana Obregón: «No quiere que (la niña) lleve su apellido». Una condición que pondría de manifiesto que el colaborador no está de acuerdo con la decisión llevada a cabo por la madre de su hijo. Tendremos que esperar a su regreso al magacín matinal de Telecinco para ver si el nuevo abuelo se pronuncia al respecto o continúa manteniéndose en silencio.