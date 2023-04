Al descubierto la verdadera opinión de Alessandro Lequio sobre lo que ha hecho Ana Obregón

Ana Obregón sigue siendo el personaje más buscado en las últimas semanas después de que saliera a la luz que iba a ser madre por gestación subrogada. No obstante, tan solo unos días después, conocíamos que realmente había sido abuela porque el material genético correspondía al de su hijo, Aless Lequio. Y en todo este entramado encontramos a Alessandro Lequio, que sigue sin pronunciarse sobre el asunto.

Nada más publicarse la noticia, Ana Rosa Quintana preguntaba a Alessandro Lequio sobre la noticia. En ese momento, no quiso hablar del asunto y simplemente soltó un «yo lo sé todo». No obstante, tan solo un día después el discurso cambiaba y afirmaba que «hay cosas de las que no estaba al tanto«. A eso hay que sumarle que a lo largo de los años él ya se había mostrado en contra de la gestación subrogada por su vulneración de derechos.

De esta manera, es difícil saber qué opina realmente Alessandro Lequio sobre la decisión de Ana Obregón de ser madre y/o abuela, aunque quien sí se ha pronunciado al respecto es el hijo del conde, Clemente. El hijo de Antonia Dell’Atte ha salido a la palestra para ofrecer su postura y ha defendido que «está muy contento con la decisión».

El joven manifiesta que es una «decisión personal que solo le afecta a ella». De la misma manera, ha asegurado que tiene ganas de conocer a su sobrina y que no cree que el nacimiento de la bebé sea el motivo que tiene distanciados a Alessandro Lequio y Ana Obregón: «Puede que sea otra cosa, pero no esto». Mientras, el conde sigue sin declararse y se limita a contestar un «os entiendo perfectamente» cuando Europa Press le pregunta sobre el asunto.

Las dudas de Alessandro Lequio tras el nacimiento de su nieta

Pero lo cierto es que según apuntaban, Alessandro Lequio estaría preguntando sobre información de la que él carece: «¿Tú sabes si el material genético venía del hospital en el que fue tratado mi hijo? ¿Ha ido directamente ahí?», le preguntó a Sandra Alardo.

Ante esta información, Miguel Ángel Nicolás apuntaba que «él se lo pregunta con intención, la carga genética sale de Estados Unidos». Y es que cabe recordar que los padres de Aless le acompañaron a donar semen en Madrid, por lo que la donación podría haberse hecho a sus espaldas.