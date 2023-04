Sebastián Yatra enfrenta la pregunta nunca hecha sobre Aitana y Pablo López en ‘La Voz Kids’

Sebastián Yatra se ha convertido en uno de los coaches más queridos por los niños de ‘La Voz Kids‘ gracias a su simpatía y desparpajo. Ahora, el colombiano se ha enfrentado a las preguntas del comecocos, donde ha respondido a cuestiones relacionadas con sus compañeros de programa.

La primera pregunta a la que se ha tenido que enfrentar ha sido cuál era su ídolo cuando era pequeño. Y el artista, tras pensárselo unos segundos ha respondido que Álex Ubago. «Escuchaba todas las baladas de Álex Ubago desde pequeño. Fueron las primeras baladas que oí y me ponía súper triste», reconoce.

La segunda prueba a la que se tenía que enfrentar era elegir una canción de cada uno de sus compañeros de ‘La Voz Kids’, incluido a Pablo López, con quién protagonizó un sonado desencuentro en la última audición a ciegas, llegando a dejar su sillón de coach en plena emisión. De Pablo López eligió ‘El Patio’; de David Bisbal se decantó ‘Mi princesa’; de Aitana escogió ‘Más’; y de Rosario, ‘La estrella’.

Por último, Sebastián Yatra tenía que decir una virtud que le guste de otro de los coaches. Y el colombiano eligió a Bisbal: «Me gusta el hecho de que logre ser coach de ‘La Voz Kids’ por WhatsApp». Hay que recordar que durante las primeras entregas de esta edición de ‘La Voz Kids’ Pablo López sustituyó a David Bisbal por un problema de salud del almeriense.

Sebastián Yatra y Aitana, protagonistas de ‘La Voz Kids’ por sus continuos piques

Sebastián Yatra se ha convertido, junto a Aitana, en el foco de todas las miradas y todos los comentarios en Twitter durante cada gala de ‘La Voz Kids’. El motivo son sus continuos piques, pero también las palabras de cariño que tienen el uno con el otro. Si durante la primera entrega de esta edición el colombiano bloqueó hasta en dos ocasiones a la catalana, en la segunda gala de ‘audiciones a ciegas’, fue ella la que le devolvió el bloqueo.

«Es uno de mis mejores amigos», llegó a decir la cantante sobre Yatra. Por su parte, él hace gala de su sentido del humor para hablar de su compañera: «Siento que a veces me odia y otros días me odia más. Pero otros días me quiere».