Sebastián Yatra deja su puesto en ‘La Voz Kids’ ante lo que sucedió con Pablo López

Sebastián Yatra no tuvo su mejor noche durante la segunda entrega de audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’. Y es que al colombiano se sintió traicionado por su «ex amiga» Aitana, como él mismo la llama ahora, y por Pablo López, ya que ambos coach utilizaron el botón de bloqueo para impedir que su compañero se hiciese con dos de los mejores concursantes de la noche.

Lucía fue la ‘culpable’ del pique entre Sebastián Yatra y Pablo López. La joven tan solo llevaba unos segundos cantando cuando el malagueño, encargado de sustituir a David Bisbal durante las primeras entregas, se giró para contemplar la enorme voz de la joven. Al mismo tiempo, el colombiano quiso hacer lo propio, pero no pudo. Su cara era todo un poema al comprobar que, por mucho que lo intentaba, no podía darle al botón, y es que su compañero le había bloqueado.

Aitana y Rosario Flores también se giraron, pero fue Pablo López el que más insistió en quedarse con la joven Lucía. Fue en ese momento cuando Sebastián Yatra, indignado, hizo algo inédito en la historia del programa, se levantó y abandonó el plató, dejando en shock a todos sus compañeros.

Sebastián Yatra lamenta la «traición» de su amigo Pablo López

Mientras la concursante terminaba su número, el cantante internacional fue a sentarse entre el público del plató. «¿Dónde está Yatra?»; «Eso, ¿Dónde están?», preguntaron el resto de coach al ver el asiento del colombiano vacío. Éste expresó su enfado ante lo ocurrido: «Mira, Lucía. Rosario dice que no puede vivir sin ti. A mí me toca vivir sin ti y es por una traición de mi amigo Pablo». El malagueño quiso excusarse: «¡No, no, no. Ha sido David!».

«¿Ah, él te escribió? Me lo esperaba y ya puedo estar más tranquilo, porque yo sé que tú no me harías eso», le dijo Yatra, con mucho pesar por no haberse podido quedar con Lucía. El sustituto de David Bisbal se intentó justificar: «He gastado un bloqueo. Ha sido instintivo, pero creo que David me puede dar permiso, porque es el mejor bloqueo que he gastado de la historia».