Se filtra lo ocurrido con Marina y Álex tras salir de ‘La Isla de las Tentaciones’ y hay sorpresón

Desde que arrancase ‘La isla de las tentaciones 6‘, Marina y Álex han sido una de las parejas más sonadas de la edición. Ambos han protagonizado infinidad de enfrentamientos que no han cesado ni siquiera en las hogueras finales. De hecho, nada más llegar Marina no ha dudado en afearle su tatuaje: «Desde luego que se ha reído de ti la chica. Pienso que eres muy tonto y la chavala se ha reído de ti… Tú ahí de ridículo». «Ya veremos que pasa», ha soltado él ante los constantes ataques de ella: «Si te vas con ella, te regalo. Para ella».

Los reproches no han tardado en salir a luz, especialmente por parte de Marina: «En ningún momento me has querido. Ni aquí, ni fuera». Por su parte, Álex ha asegurado sentir asco al ver a Marina. «Porque es una falsa», ha añadido. Si el ambiente ya estaba caldeado, Sandra Barneda les ha interrumpido para dar paso a una tanda de imágenes que ha reavivado la guerra. Durante el visionado ambos se han reprochado sus actitudes con sendos ataques. Así pues, Marina ha pretendido excusarse de sus actitudes asegurando: «No me he liado con él en ningún momento». «Pues espérate fuera y te lo follas», le ha espetado él. Un comentario que ha hecho explotar a Marina: «Como si me quiero follar a toda la villa, chico. Puedes pensar lo que te da la gana».

Los rifirrafes entre ambos no han cesado. De igual manera, Álex ha asegurado: «En ningún momento te he faltado el respeto». «Ah no, que follar con otra tía no es faltar el respeto», le ha respondido ella ante lo que él ha soltado: «Es lo que hay. No hace falta follar para hacer daño. Esa es la diferencia entre tú y yo». Los gritos entre ambos han vuelto a copar la hoguera cuando Marina ha comentado las imágenes de Álex en la cama: «Madre mía, esto es lo más patético que he visto». «Tú si que eres patética. No me arrepiento de nada», le ha arreado él. De hecho, al ser preguntado por Sandra, Álex ha respaldado su relación con Yaiza: «Siento una conexión real de sentimientos, ilusión, tranquilidad, paz…».

La polémica por el tatuaje ha vuelto a salir a la palestra cuando Álex ha asegurado no arrepentirse de haberse hecho el tatuaje: «Para nada. Ya estábamos marcados antes de tatuarnos». Una versión que Marina no cree y es que con cierta sorna ha llegado a apuntar: «Te agradezco que te lo hayas hecho. Así todos los días cuando te mires al espejo y lo veas dirás «joder lo que me arrepiento»». Las imágenes no han cesado. Sin embargo, los ataques se han tornado en palabras de complicidad.

Las impactantes palabras que Álex le dedica a Marina en su despedida

«Yo he visto cosas aquí muy duras desde el primer momento. Me duele verte así porque sabes que nunca te veo mal. Nunca lo reflejas y eres una persona que te gusta guardarte los sentimientos para ti mismo. A pesar de todo lo que nos ha pasado, no me gusta verte mal», ha comentado Marina. Frente a ello, Álex ha reaccionado diciendo: «Desde el primer momento aquí me he sentido decepcionado y ese ha sido el detonante de mis actos. Por eso me he dejado llevar. Yo vine muy seguro aquí de que mi intención era reforzar nuestra relación y tú no me dista la suficiente confianza para que yo pudiera ser fuerte mentalmente. No tuve esa fuerza o confianza».

«La quiero mucho y no dejas de querer a una persona en semanas y a pesar del daño que nos hemos hecho aquí, yo le tengo que agradecer muchas cosas. Quiero dejar todo lo malo encerrado aquí y cualquier cosa que necesites fuera me vas a tener. Te lo digo de corazón», ha proseguido diciendo. Unas palabras a las que ha acompañado de unas disculpas.

El sorprendente final de Álex junto a Yaiza

A pesar de ello, ambos no han podido solventar sus diferencias puesto que Marina ha decidido dejar atrás su relación y salir sola del programa a diferencia de Álex, quien no ha dudado en seguir conociendo a Yaiza: «Siendo honesto conmigo mismo, sé que necesito un tiempo solo y necesito curar mi corazón. Estoy seguro que la persona a la que he conocido aquí lo va a respetar. Sería muy hipócrita por mi parte si no me fuese con ella. Me ha devuelto la paz incluso la confianza en mí mismo. Quiero salir con Yaiza».

De hecho, después de que Marina abandonase la hoguera Yaiza ha entrado para consuelo de Álex. Nada más entrar, la joven se ha mostrado feliz por poder salir junto al concursante: «Mi mirada lo dice todo Sandra, con Álex. Me cuida como nadie, me entiende, me apoya y me ha hecho la experiencia mucho más bonita y más amena. Sé que con él me puede ir genial, me puede hacer muy feliz y yo a él también».

¿Qué pasó entre Marina y Álex tras abandonar ‘La Isla de las Tentaciones’?

¿Qué pasó entre Marina y Álex tras abandonar ‘La Isla de las Tentaciones’? Pues bien, hay sorpresas. Los dos evidentemente no están juntos y han seguido caminos muy separados. Gracias a la cuenta de Instagram LaCuernis sabemos que ella tiene una relación en la actualidad con un chico anónimo que se llama Borja. Se descubrió a causa de un directo de Samuel (‘La Isla de las Tentaciones 5’), de quien esta persona es amigo.

Pero lo realmente impactante es que Álex no siguió con Yaiza, su tentadora, pese a haber salido juntos del programa en la hoguera final. Ella misma ya explicó en sus redes que no quiso continuar conociéndole por desconfianza: «Sabía que no podía salir bien».

Además, la prueba irrefutable de que todo se truncó con Yaiza es lo que aparece en el siguiente post de la citada usuaria, en el que se recopila una serie de pilladas en Instagram que demuestran que Álex está saliendo con otra chica en la actualidad. Se llamaría Paula y también es anónima.