Paloma García-Pelayo deja de piedra con su desconocida revelación sobre Mila Ximénez

Paloma García-Pelayo, periodista y colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa‘ en sus más de 18 años de recorrido en Telecinco, fue una de las voces más sonadas y autorizadas de la docuserie de Rocío Carrasco. Y, en una entrevista para El Televisero, le hemos preguntado acerca de qué balance hace de una de las creaciones audiovisuales con más repercusión de los últimos tiempos.

«Para mí ha sido formar parte de una historia que, por primera vez, se contaba en televisión y felizmente he visto cómo una cadena se lo echaba a la espalda para darlo en prime time», empieza valorando. Para ella, «Rocío será una referencia de miles de mujeres que se han sentido maltratadas y que, aun acudiendo a la Justicia, no se han visto amparadas».

Paloma García-Pelayo resta importancia a su participación en el documental insistiendo en que se ha limitado a ofrecer la información que ha recabado durante años y ensalza que, según se empezó a emitir, «logró una reacción tan importante como el incremento de llamadas al 016». «Solo por eso hay que guardarle mucho respeto. Para mí ha sido muy importante el programa y ha abierto mi perspectiva en la forma de trabajar», sentencia.

Paloma García-Pelayo cuenta una desconocida anécdota sobre Mila Ximénez

Pero ¿cómo se fraguó su fichaje como colaboradora y por qué apostaron por ella? La tertuliana lo comparte y su confesión sorprende mucho. «No te lo vas a creer», comienza advirtiendo. «Llegué por casualidad. Recibo la llamada del director del programa un sábado, justo un día antes del estreno. Y me dijo: ‘te necesito, quiero que estés en el estreno’. Yo respondí: ‘¿No me digas? Queda muy poco tiempo y no me he preparado nada’. Y me contestó: ‘No, si es que no te tienes que preparar nada, nadie sabe nada, lo vais a ver todos en directo'», recuerda Paloma.

«Realmente estaba previsto que fuera Mila Ximénez al plató, pero Mila estaba ya mal, ese día no se encontraba bien y era imposible que asistiera al estreno. Así que yo fui suplente si me permites la palabra. Yo ese día fui en sustitución de Mila», revela García-Pelayo. Lo cierto es que, desde entonces, fue a todos los programas que compusieron el documental. No así Mila, que no pudo asistir a ninguna entrega finalmente. «La dirección quiso contar conmigo y yo me preocupé de formarme en lo que estaba pez y me dio seguridad para entender mejor las cosas», reconoce.

Sobre cómo vivió ese estreno que anotó récord de audiencia, Paloma García-Pelayo confiesa que «me quedé impactada con el testimonio». «Me di cuenta de que no estaba preparada para abordar determinadas cosas. Yo no sabía algunos términos que allí se manejaban como la ‘violencia vicaria’. No sabía lo que era la ‘luz de gas’ o, si lo sabía, era muy por encima. Fue como abrir la perspectiva», concluye.