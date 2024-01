Paloma García-Pelayo se planta en ‘Y ahora Sonsoles’: «Con esto no se debe jugar»

La última entrevista de Bertín Osborne en la revista ¡Hola! asegurando que había decidido no ejercer de padre con el bebé que ha tenido Gabriela Guillén sigue levantando mucha polvareda. Este lunes, en ‘Y ahora Sonsoles’ se hacían eco de cómo el cantante había tenido que cancelar un concierto por seguir con covid y Paloma García-Pelayo ponía los puntos sobre las íes a Lorena Vázquez después de lo que se atrevía a decir.

Y es que a la espera de saber si Bertín Osborne o Gabriela Guillén mueven ficha para que el cantante se haga las pruebas de paternidad, el presentador de ‘El show de Bertín’ en Canal Sur sigue recluido en su casa tras haberse contagiado de covid y no haber podido siquiera ir al tanatorio y al entierro de su amigo Arévalo. «Íbamos a verle en Alicante, pero el cantante cancela a última hora porque está sin voz por culpa del covid», remarcaba Sonsoles.

Sin embargo, Lorena Vázquez se atrevía a cuestionar que todo esto fuera una excusa de Bertín Osborne para evitar reaparecer justo en este momento. «¿No cabe la posibilidad de que por no dar la cara y no presentarse en lugares donde sabe que va a haber prensa para dar respuesta a esas polémicas declaraciones que se haya podido inventar que tiene una pequeña enfermedad? Es una hipótesis», soltaba la colaboradora. Pero Paloma García-Pelayo le replicaba enseguida.

«Lorena, tú puedes tener la hipótesis que quieras y plantear como profesional la información que quieras pero siempre que esté contrastada. Yo creo que con esto no se debe jugar. Una cosa son las cercanías con los personajes y las simpatías o antipatías y que no nos guste lo que dice o deja de decir en las entrevistas pero…», le replicaba la colaboradora. «No seré yo quién defienda a Bertín ni es por antipatía, digo que quizás…», se defendía Lorena.

Tras ello, Paloma García-Pelayo le aportaba datos a su compañera. «La entrevista de Hola! se hace el 26 de diciembre. Él empieza a encontrarse al coo muchas personas y se hace el test y da positivo en covid y se encuentra al en la cama. Él otra cosa no, pero cantar y profesional siempre ha sido. En eso es uy cumplidor. Y decir que no da la cara en un concierto no, porque él va al concierto, canta y no tiene por qué dar ninguna declaración. Hay que separar del hombre y del profesional y del presunto padre del cantante», sentenciaba Paloma.

«Yo a mí compañera Lorena la quiero mucho y admiro su trabajo, pero una hipótesis cuando no está confirmada ni basada en datos mejor no darla», terminaba diciendo Paloma. «Es una hipótesis basada en mi experiencia, que alguna vez quizás te he mentido Sonsoles y no he venido diciendo que estaba mala», bromeaba Lorena.