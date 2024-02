Paloma García-Pelayo ofrece otra versión de lo ocurrido entre Rodolfo Sancho y Bronchalo

Cuando parecía que el caso de Daniel Sancho no generaba titulares, este viernes El Periódico publicaba en exclusiva que Silvia Bronchalo ha interpuesto una denuncia contra Rodolfo Sancho por enviarle mensajes supuestamente insultantes y vejatorios «de forma recurrente». ‘Y ahora Sonsoles’ ha abordado la noticia con la abogada de Bronchalo y Paloma García-Pelayo sorprendía con lo que ha revelado.

Así, ‘Y ahora Sonsoles‘ se hacía eco de esta denuncia de la madre de Daniel Sancho a su ex pareja. Para hacerlo, el espacio de Sonsoles Ónega conectaba por teléfono con Carolina Castro, la abogada de Silvia Bronchalo, que ya había estado previamente en ‘TardeAR’. «Es a través de mensajes y no ha habido un detonante principal. Silvia evidentemente al igual que su ex pareja no lo está pasando bien y si en paralelo recibe un trato que ella entiende que no tiene por qué recibir pues lo pone en conocimiento de las autoridades competentes», sostenía la abogada.

Tras ello, la abogada de Silvia Bronchalo defendía que esto no tiene nada que ver con el proceso de Daniel Sancho ni tiene por qué perjudicarle. «Ella no pretendía que esto tuviera repercusión», remarcaba la abogada antes de que Paloma García-Pelayo tomara la palabra para hacerle una pregunta a la letrada.

«Silvia ha denunciado muy a su pesar porque ella no pretendía ni muchísimo menos que esto trascendiera. Fue en absoluto silencio e intimidad como cualquier persona. Ella no quiere que esto siga un curso a nivel periodístico ni se hagan juicios paralelos, solo quiere que sean los tribunales los que determinen», insistía la abogada de Silvia Bronchalo en ‘Y ahora Sonsoles’.

Al escuchar a Carolina Castro, Paloma García-Pelayo se dirigía directamente a ella para hacerle una cuestión después de que ella hubiera podido investigar sobre este asunto. «Quería preguntarle, habla de varios insultos pero la información que he manejado durante la mañana y la tarde de hoy es que sería solo un mensaje«, empezaba exponiendo la colaboradora.

«Y que además también tendría contestación por parte de su cliente en tonos parecidos, ¿coincide es así?«, aseveraba Paloma García-Pelayo tratando de recibir respuesta por parte de la letrada de Silvia Bronchalo. «¿Qué tiene una contestación por parte de Silvia al mensaje de Rodolfo?», repreguntaba la abogada.

«Es decir que el mensaje no es unidireccional, o sea que es bidireccional y por su parte hay una serie de, que el tono de la conversación era alta y que era complicada y había un tono por ambas partes…«, recalcaba Paloma. «Vamos que Silvia le insultó también«, apostillaba Sonsoles Ónega tratando de ayudar a su colaboradora. «Eso es», afirmaba García-Pelayo.

«Pregunto», insistía Paloma García-Pelayo queriendo saber la respuesta de la letrada. «Eso es fácil de demostrar sacando los mensajes», se escuchaba decir a Nacho Gay. «Eso iba a decir yo. Los periodistas habéis tenido, lamentablemente vuelvo a decir, acceso al mensaje que se une a la denuncia. No es el único mensaje que tiene Silvia, es el único que se adjunta a la denuncia pero no es el único y ahí están», sentenciaba la abogada de Silvia Bronchalo.