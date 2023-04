Nadie esperaba, ni por asomo, tal réplica de Mercedes Milá a William Levy tras sus duras palabras

William Levy daba que hablar esta semana con la entrevista que había concedido al diario El Mundo con motivo de la promoción de su nueva serie ‘Montecristo’. En ella, la emprendió inesperadamente contra Mercedes Milá con unos términos muy gruesos a la hora de referirse a la entrevista que le hizo la periodista catalana hace un año para el programa ‘MiláVsMilá’ de Movistar Plus+.

La periodista del citado medio preguntó al actor cubano por esa entrevista que también dio que hablar en su momento por los excesos de cariño de Milá: «¿Lo que ella hizo lo hubiese podido hacer un hombre?». «Claro que no. Va preso, va preso, ¿o no? Entonces, estamos mal. Tenemos que respetarnos y cuidarnos. Ahora, para mí no fue nada malo. Yo estoy bien con ella y nos llevamos muy bien. Y me abraza y es algo normal», respondió él.

William Levy aclaró por supuesto que «no me sentí acosado sexualmente». Sin embargo, ante la atención que Mercedes Milá le reclamó en una ocasión, el galán aseveró que su vida «no depende de ella ni de nadie más!. «Depende de mí y de mis hijos. No puedo vivir pendiente de si alguien se molesta si no la llamo. Si se molesta, en su problema. Milá es una persona muy bella, pero tiene que entender que yo no me molesto si ella no me llama. La quiero mucho, pero tengo cosas en mi vida», sentenció sin rodeos.

Mercedes Milá da la razón al actor cubano pese a sus polémicas declaraciones

Pues bien, estas declaraciones generaban estupor y revuelo a partes iguales, pero hasta ahora la aludida no se había pronunciado al respecto. Lo ha hecho este sábado en su cuenta de Instagram: «Este un mensaje para William Levy. Querido William, he leído que te preguntaron por mí en alguna entrevista y que te intentaron meter en jardines en los que hablases mal de mí. Eso pasa mucho. Me pasa a mí mil veces y no lo has hecho. Así que lo que has dicho es rigurosamente cierto», empieza diciendo.

«Si la entrevista que yo te hice en el Teatro Pavón con todas tus fans la hubiera hecho un hombre a una mujer, tú dices «estaría preso», bueno, preso no, porque supongo que habrás hecho un símbolo, pero desde luego que lo hubieran puesto a parir. Segurísimo. En cambio, yo me pude permitir darte un masaje en el cuello, darte besos, coquetear contigo, estar cariñosa y no pasó nada. Tú admitiste todas las preguntas que yo te hice. Gracias por lo que has dicho porque tienes razón y gracias por las muestras de cariño que también haces en la entrevista», prosigue Mercedes Milá de forma inaudita.

Y es que ha llamado poderosamente la atención que, lejos de sentirse ofendida o disgustada, se haya mostrado tan comprensiva e incluso agradecida. «Es evidente que, cuando yo dije que no me habías escrito, era en una mezcla de risas y de medio corazón. Tú dices ‘Bueno, yo no me puedo ocupar de eso’, pues tienes toda la razón del mundo. Toda», insiste la comunicadora, que, para terminar su réplica, pide a sus seguidores que vean su serie ‘Montecristo’. «Te envío un abrazo enorme y la vida sigue pasando», concluye.