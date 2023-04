William Levy la emprende contra Mercedes Milá por lo que le hizo: «Un hombre va preso»

El actor cubano William Levy saltó a la fama en nuestro país gracias a su papel de Sebastián Vallejo en ‘Café con aroma de mujer’, donde se convirtió en uno de los actores más deseados. Ahora, regresa a España para presentar ‘Montecristo’, la nueva serie sobre el clásico literario de Alejandro Dumas que se estrena este viernes, 21 de abril, en Movistar Plus +.

Por tal motivo, William Levy ha concedido una entrevista a El Mundo donde habla de sus proyectos profesionales, y también de su polémica con Mercedes Milá, con la que se muestra durísimo. Sobre el nuevo conde de Montecristo, el cubano explica que «nosotros agarramos el libro original de Alejandro Dumas y lo trasladamos a nuestra época. Tuvimos que cambiar muchas cosas, porque las situaciones que se creaban en ese tiempo hoy en día no pueden darse».

«A él le culpan de un asesinato que no cometí, lo meten preso toda la vida y él logra escapar hasta que llega a Estados Unidos desde la isla de Cuba. Entonces recibe una fortuna que es la que usa para llevar a cabo su venganza en España», explica sobre su personaje. También reconoce que adaptar un clásico como éste es «una gran responsabilidad porque la gente ya conoce la historia. No es lo mismo hacer un personaje del que la gente no sabe nada a ver que ya conozcan al personaje».

Sobre el tema del machismo, William Levy cree que «el machismo es cuando un hombre no quiere que la mujer salga adelante y sea exitosa en la vida. Pero hemos llegado a un punto donde si le abres la puerta a una mujer, te dice que por qué le abres la puerta. Eso me parece un poco feo».

William Levy habla sobre Mercedes Milá: «Mi vida no depende de ella»

A raíz de esto, la periodista de ‘El Mundo’ le pregunta por Mercedes Milá y aquella entrevista que le hizo hace un año y que dio que hablar por los excesos de cariño y el beso que le plantó: «¿Lo que ella hizo lo hubiese podido hacer un hombre?». A lo que él actor responde, sin dudarlo: «¡Claro que no! Va preso, va preso, ¿o no? Entonces, estamos mal. Tenemos que respetarnos y cuidarnos. Ahora, para mí no fue nada malo. Yo estoy bien con ella y nos llevamos muy bien. Y me abraza y es algo normal».

Eso sí, William Levy deja claro que «no me sentí acosado sexualmente». No obstante, recalca que «mi vida no depende de ella ni de nadie más. Depende de mí y de mis hijos. No puedo vivir pendiente de si alguien se molesta si no la llamo. Si se molesta, en su problema. Milá es una persona muy bella, pero tiene que entender que yo no me molesto si ella no me llama. La quiero mucho, pero tengo cosas en mi vida», sentencia.