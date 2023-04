Miguel Lago es inclemente con lo que dice sobre Ana Obregón: hasta Sonsoles le corta

‘Y ahora Sonsoles‘ ha centrado buena parte de su programa a abordar la impactante exclusiva de Ana Obregón con la que todo ha dado un giro radical y en la que se revela que la niña recién nacida es realmente la hija de su hijo Aless Lequio y que se trata de una voluntad que el joven dejó escrita por medio de un testamento ológrafo antes de fallecer. Y sobre esta historia ha sido especialmente contundente y duro Miguel Lago.

Nada más arrancar el magacín, Sonsoles Ónega ha pedido una primera impresión a sus colaboradores, pero ha sido el cómico el que más se ha explayado en su opinión. «Yo he visto la portada esta mañana y he dicho: esto ya es la confirmación del giro que convierte a esta historia es tremendamente difícil de encajar. Ya no solo a nivel legal, sino a nivel personal y emocional«, ha empezado opinando.

«Hay una secuencia de hechos que es impepinable. Dejando la emoción y la historia de Ana a un lado, que a mí francamente me importa poco, pero lo que a lo que voy es que: fallece un muchacho, se guarda una muestra de esperma, se viaja a un país extranjero donde sí se puede, se alquila el vientre de una señora y se lleva a cabo un embarazo del cual nace una niña de padre fallecido y madre desconocida, que lo afilia la abuela y se lo trae al país de residencia que es España donde no todo eso es ilegal. A ver qué encaje tiene. Toda esa secuencia de hechos es que, oye, tiene un encaje que a mí, particularmente, me cuesta un montón encajar», ha proseguido Miguel Lago.

Miguel Lago: «Mayor mercantilización no he visto, también con las portadas del ¡Hola!, que imagino que no son gratis»

Acto seguido, al debatir sobre si hay mercantilización en la gestación subrogada, el tertuliano tampoco ha evitado pronunciarse. «Mayor mercantilización no he visto, pero no solo con la gestación subrogada, también con las portadas del ¡Hola!, que imagino que no son gratis», ha criticado sin rodeos. Algo que Sonsoles ha querido censurar al instante: «No, ese debate no».

Por su parte, la periodista Olga Viza también ha compartido su conclusión sobre este asunto. Para ella la nueva portada confirmando que el hijo es realmente Aless no es «ninguna sorpresa». «Hace justamente una semana supimos ser prudentes sobre un rumor que ya estaba en todos sitios», ha comentado. «Todos mis respetos a Ana, pero espero que la sociedad española no normalice ciertas cosas. Es decir, que no nos crucemos en la calle con demasiadas últimas voluntades y creo que es el momento de aprender a debatir en frío».