Lo que se ha captado con Asraf en ‘Supervivientes’ desarma su estrategia y al público

La esperada unificación en ‘Supervivientes 2023‘ prometía traer paz entre los concursantes y, lejos de formar un sólido equipo, los náufragos se muestran cada vez más divididos. Es el caso de Asraf Beno y Manuel Cortés, enemigos irreconciliables desde que comenzase la edición. Ambos han mantenido infinidad de discusiones, como la última en la que unos comentarios de Manuel han terminado por caldear a la pareja de Isa Pantoja.

En esta ocasión, el conflicto ha comenzado a raíz de la propuesta de Asraf Beno de hacer fuego. «Es que no entiendo por qué hay tiempo para el fuego, de verdad», ha comentado Manuel visiblemente molesto con que su compañero proponga hacerlo en un momento determinado. Los reproches no se han quedado ahí, puesto que el marroquí ha propuesto hacerlo de una manera concreta para evitar el viento. «Pero es que viento no hay Asraf, que es lo que más te puede perjudicar», le ha echado en cara el hijo de Raquel Bollo.

El comentario de Manuel Cortés que hace explotar a Asraf Beno

Un comentario que les ha envuelto en un gran conflicto. «Es que estás todo el rato, todo el rato protestando. Hijo», le ha afeado Asraf. Por su parte, Manuel le ha contestado: «Para hacer fuego no entiendo que necesites que salga el sol». «Pues haberlo hecho en cinco días», ha proseguido diciendo Asraf Beno ante lo que Manuel ha estallado diciendo: «Lo hemos intentado bastante, pero no ha salido. ¿Qué hago? Llévame al cursillo cuando salga de aquí tío, al de la granja de tu abuelo. ¿Qué quieres que te diga macho?».

Precisamente a raíz de esta intervención, Asraf ha brotado como nunca: «¿Qué te pasa con la granja de mi abuelo? Yo no me he metido con tus orígenes o algo eh». «Yo no me he metido con nadie. Tú me dijiste que aprendiste a hacer fuego en la granja de tu abuelo», se ha justificado Manuel. Lejos de quedarse callado, Asraf Beno ha proseguido diciendo: «¿De qué te ríes de la granja de mi abuelo?». «¿De qué me he reído? He dicho que me lleves a la granja de tu abuelo a hacer el cursillo que has hecho», ha vuelto a incidir Cortés ante lo que el novio de Isa ha explotado: «A mí de mis orígenes no te ríes, tío».

«¿De qué está hablando? No tergiverses que no me he metido con tu abuelo en ningún momento. Estás muy visto ya, ¿qué estás hablando? No busques historias. Esa historia me la has contado tú y por eso te lo he dicho. No intentes engañar más al público», le ha echado en cara el hijo de Raquel Bollo.

Los espectadores de ‘Supervivientes 2023’ se decepcionan con Asraf Beno

Una opinión, la de Manuel Cortés, compartida en redes sociales. Por primera vez, los espectadores de ‘Supervivientes 2023’ le quitan la razón a Asraf acusándole de victimista y se han empezado a dar cuenta de su estrategia. De hecho en plató, hasta la propia Isa Pantoja ha reaccionado diciendo: «No considero que haya sido para tanto ese comentario».

En Twitter, algunos espectadores comparten duras críticas contra Asraf Beno: «Siempre manipulando y llevando la cosas a su terreno». En la misma línea, otros aseguran: «Se ha pasado de frenada Asraf pensando que lo de su abuelo». «Se te ha visto MUCHO el plumero», le ha criticado otro seguidor. Un giro que puede costarle el concurso al superviviente.

La manera de manipular de Asraf para quedar siempre de víctima. Con lo de su abuelo ha quedado clarísimo.#conexionhonduras8 — Vicky Lecter 🇸🇪🇮🇹 (@VickyLecter) April 23, 2023

Asraf siendo Asraf, siempre manipulando y llevando la cosas a su terreno #conexionhonduras8 — InsideTv (@Yeye20136637) April 23, 2023

Por fin estáis viendo como es Asraf.. está deseando hacerse la víctima porque le está yendo bien así. Como sólo él sabe hacer fuego hay que hacerlo cuando él quiere.. ataca a Manuel por no saber hacerlo y han sido todos los de cayo paloma, no solo él. #ConexiónHonduras8 — Señorita Chan (@Srta_cheek) April 23, 2023

NO ME CREO A ASRAF, ve que la audiencia le está salvando y está todo el rato buscando el victimismo #ConexionHonduras8 — nico🤎🎣💜🪆 (@hablodtelecinco) April 23, 2023

No sé si sea cosa de suspicacias a raíz de la tensión a causa de malas contestaciones y desprecios que ha recibido o porque ha cogido el rol de víctima, aprovechándolo, ya que lo ha sufrido; pero en esta ocasión Asraf ha sacado el comentario de quicio. #ConexionHonduras8 — ¡¡¡¡Sarukikiriki!!!! (@AmWaterProof) April 23, 2023

Manuel tiene un papel constante clarísimo de provocador, pero se ha pasado de frenada Asraf pensando que lo de su abuelo y el fuego lo ha dicho a malas #AdaraSv23A #ConexiónHonduras8 — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) April 23, 2023

#ConexiónHonduras8 Asraf se va a cargar su concurso con exagerar tanto el victimismo — JoanYes (@JuanYes07177731) April 23, 2023

#ConexionHonduras8

Que no Asraf q ya no cuela tu victimismo

Eres muyyyy cansino 🤮 — yomismamente🇪🇸 🦉🦉🧜‍♀️❤️💛❤️ (@frikidelujo) April 23, 2023

Asraf nene, se te ha visto MUCHO el plumero.



No ha mencionado a los orígenes de nadie, ha mencionado simplemente la granja por una historia que contó antes Asraf. #ConexiónHonduras8 — Giri (@GiriGiriGiri87) April 23, 2023

Bien!! Vamos, bien!!! Parece que ya estamos viendo que Asraf es un TEATRERO…



Es su estrategia para seguir en el concurso, eso y pegarse a Adara#ConexionHonduras8 — ℓαυяι► 🇧🇻🇬🇧🇫🇮🇮🇹🇪🇦🕊️🏹 (@Lauri_ten) April 23, 2023