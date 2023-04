Isa Pantoja planta cara a Raquel Bollo tras lo que se atreve a insinuar de ella en ‘Supervivientes’

La nueva gala de ‘Supervivientes 2023‘ ha reunido en plató a los defensores y familiares de los concursantes entre los que ha destacado la presencia de Isa Pantoja y Raquel Bollo. Hacía semanas que las dos colaboradoras no coincidían en el estudio. Así lo ha remarcado el presentador al cerciorarse de ello. Tras ese inciso, ambas han comenzado a intercambiarse reproches creando un clima en el que no han dejado de volar los cuchillos.

«Para todos ustedes juntas por primera vez en un plató de televisión desde que Isa P llegara de Honduras: Isa P por un lado y Raquel Bollo por el otro», fueron las palabras de Jorge Javier. Tras ello, el presentador le ha pedido a Raquel que comentase la visita de Isa Pantoja: «Cualquier familiar diría lo mismo. No te gusta que algo externo al final lo desestabilice». «Yo le metí porque él me metió», se ha excusado Isa ante lo que Raquel le ha arreado: «Otra vez, otra vez. Estás como los burros para adelante, para adelante».

Un comentario que poco o nada le ha gustado a Isa Pantoja, quien se la devolvía: «No, la que parece que esté como los burros eres tú que otra vez me vuelves a sacar eso». «La visita ahí a tu primo es normal que desestabilice. No es lo mismo recibir cariño y cosas buenas que explicaciones», ha comentado Raquel. Como respuesta, Isa Pantoja ha replicado: «Él sabe que a lo mejor no está haciendo un buen concurso… En cualquier caso, yo iba para darle una sorpresa a Asraf. El martes también pensaba que iba a ver a Asraf. Ya te digo, si tienes algún problema con eso a quien se lo tienes que decir es a la organización».

Al ver la actitud de Isa, Raquel ha exigido: «Déjame que algo se te pueda decir, ¿no? Como madre, igual que tú defiendes a tu novio, permite que como madre defienda a mis hijos». «¿Tú crees que no te lo permito? Solamente te estoy contestando a lo que me estás acusando», se ha defendido ella. Unas palabras que no le han gustado nada a Raquel Bollo, que ha interrumpido diciendo: «Yo no te estoy acusando. Deja la palabra acusar, acosar… Deja ese tipo de palabras. La primera que lo estás haciendo públicamente aquí eres tú», llegaba a insinuar Raquel.

La tensión ha seguido en aumento evidenciando la mala relación entre ambas. De hecho, la madre de Manuel Cortés ha seguido insistiendo en el papel de Isa Pantoja a la hora de desestabilizar a Manuel. «Es tu opinión, cuando tú vayas será tu problema. Yo no voy a comentar nada tuyo. Que te parezca bien o no mi visita es respetable, pero en el momento en el que tú me dices que yo le desestabilizo, yo te contesto», ha proseguido diciendo Isa Pantoja.

Isa Pantoja se posiciona sobre Manuel Cortés: «No lo está haciendo bien»

«Para mí creo que desestabilizó. Ella fue a hacer lo que le dijeron», ha deslizado Raquel, dejando caer que su visita a Honduras estaba dirigida. Ante estas declaraciones, Isa Pantoja le ha plantado cara y ha zanjado la polémica aclarando: «A mí no me dijo nadie nada. Para mí no lo está haciendo bien (Manuel Cortés) y sin embargo Alma lo está haciendo mejor, ¿qué quieres que te diga?». Finalmente Raquel Bollo ha concluido con un nuevo golpe a Isa: «En plató conoces muy bien a tu primo y sabes que poquito va a discutir. Fuera te dirá lo que sea, en plató no. Si es lo que esperas, te digo yo que no».