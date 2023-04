Raquel Bollo abandona súbitamente ‘Fiesta’ tras el guantazo sin paliativos de Alexia Rivas

Isa Pantoja visitaba este domingo el plató de ‘Fiesta‘ para hablar de ‘Supervivientes 2023’. Pero rápidamente, la tertulia se convertía en un enfrentamiento entre Isa y Raquel Bollo por diferentes acusaciones y que ha terminado con la madre de Manuel y Alma abandonando el plató.

Nada más empezar el programa, la tensión entre Raquel Bollo e Isa Pantoja ya se visibilizaba con un desencuentro al hablar del último altercado que vivía la hija de Isabel Pantoja en la feria de abril de Madrid. Pero todo saltaba por los aires con un comentario que hacía Aurelio Manzano asegurando que Manuel Cortés había despreciado a su prima Isa en varias ocasiones.

«Isa siempre ha sido tremendamente generosa. Si Isa contara públicamente como ha sido el comportamiento de tu hijo durante muchos años con ella en público y en privado, tu hijo no solamente perdería el concurso sino que tendría que irse a vivir a Tailandia», soltaba Aurelio Manzano. Unas palabras que provocaban la ira de Raquel Bollo y más al ver como Isa Pantoja no daba la cara por su primo.

Así, Raquel Bollo le recriminaba a Isa Pantoja que no hablara ni negara lo que estaba diciendo Aurelio Manzano sobre su hijo. «Yo no he venido para hablar de eso. Ni quiero hablar de eso. Es una cosa muy fea y de una persona a la que no se puede mencionar», se excusaba Isa dejando entrever que era un episodio en el que su hermano Kiko Rivera era el protagonista.

«Vale pero a Manuel si se le puede nombrar. Yo te pido por favor que me digas que te ha hecho Manuel a ti», le espetaba Raquel Bollo muy cabreada a Isa Pantoja. «¿Te ha insultado? ¿Te ha maltratado? Déjalo claro porque ese que está ahí es mi hijo. Y por un concurso no vale todo. Dejad a Manuel tranquilo y si tú quieres el maletín, no te lleves por delante a la familia«, insistía la colaboradora a gritos.

Mientras Isa Pantoja trataba de explicarse sin que Raquel Bollo la dejara hablar. «Es un tema muy feo y si tú gritas, yo grito. No le perjudica, él no me hace nada, está en un sitio presente en un momento en el que no tenía que estar», le contestaba indignada la hija de la tonadillera produciéndose un enfrentamiento muy fuerte.

«No es que él me haga nada, lo único que te dije a ti y es verdad es que cuando hay una persona que hace una entrevista donde se me hace muchísimo daño hecho en falta que no recibí ningún mensaje vuestro de apoyo y ánimo y a día de hoy lo sigo esperando», le recriminaba Isa. «Ellos cuando tú les has hecho daño con algún tipo de comportamiento en algo muy duro nunca jamás te han pedido explicaciones», le contestaba Raquel Bollo.

«No pidas lo que no haces Isa», sentenciaba Raquel Bollo. «¿Pero qué no hago? No pidas tú lo que no haces. Has defendido siempre a mi hermano y a mi madre y por mí nunca has dado la cara«, terminaba de decirle Isa Pantoja muy dolida.

Raquel Bollo abandona el plató de ‘Fiesta’ tras la publicidad

Raquel Bollo se marcha despavorida del plató de 'Fiesta'.

En ese momento, ‘Fiesta’ se iba a publicidad. Al volver, Emma García contaba que habían vivido momentos muy tensos y que Isa Pantoja se había sentido muy dolida por un comentario de Raquel Bollo en el que le espetaba que ella la protegió cuando una vez en ‘Sálvame’ Isabel Pantoja le había pedido que hablara mal de su hija y ella no lo hizo.

Tras ello, Raquel Bollo se mostraba muy indignada por cómo se estaba ensuciando la imagen de su hijo y terminaba explotando. Ante su actitud, Alexia Rivas no se cortaba nada al tacharla de «verdulera y chabacana». «Deberías tener más humildad al tratar a tus compañeros. Crees que por gritar más y por ponerte como una chabacana y verdulera tienes más razón y no», le soltaba Alexia. «¿Podemos no insultar?», le pedía Raquel a su compañera. «No te insulto, te describo. Tú también me has llamado sibilina», justificaba Alexia.

Finalmente, tras una nueva publicidad, era Raquel Bollo la que había abandonado el plató de ‘Fiesta’ muy dolida por los ataques de Alexia Rivas hacia ella. Al ver lo sucedido, Alexia pedía perdón en plató e iba en busca de su compañera para solucionar los problemas.