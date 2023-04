‘La Promesa’ dilucida la verdad sobre Curro y Jana prepara su asalto final esta semana en TVE

‘La Promesa‘, el serial diario que triunfa en las sobremesas de TVE, encara una nueva semana después de que la semana pasada se descubriera por fin que Pía mató al Barón y se deshizo de su cuerpo con ayuda de Jana, Teresa y María Fernández. Asimismo, también se desenmascaró la verdadera identidad del padre Camilo, que llegó incluso a encañonar al Marqués y al Sargento y a secuestrar a Lope.

Esta semana, en ‘La Promesa’ se descubrirá quién fue el ladrón del broche de las Luján, las palizas de Lorenzo a Curro, que descubrirá por fin que no es su padre y está a punto de saber toda la verdad. Asimismo, conoceremos por qué Gregorio odia a Rómulo y la identidad real del capitán de la Mata.

‘La promesa’ continúa imparable en las tardes de La 1 y el pasado viernes batió el récord de espectadores desde el estreno de la serie, con una media de 1.095.000 seguidores y una cuota del 11,7% tras haber arrebatado el liderazgo a ‘Amar es para siempre’ en la mayoría de los días y haber llegado incluso a liderar por encima de ‘Sálvame’ en varias ocasiones.

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos un avance completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de la semana del 24 al 28 de abril. Y recuerda que podrás disfrutar cada nuevo capítulo de ‘La Promesa’ de lunes a viernes a las 16:30 horas en La 1 de TVE:

Capítulo 81 – Lunes 24 de abril

Teresa, Simona, Candela y Lope en la cocina de La Promesa

Cruz admite ante Catalina que vendió el broche de las marquesas de Luján para costear su fiesta de cumpleaños. Catalina estalla ante la afrenta a su madre, ya que el broche le perteneció a doña Carmen, y no piensa dejar que Cruz salga impune de esta.

Lope pide disculpas a María Fernández por haberla besado y atribuye el arrebato a los nervios que pasó por el secuestro de Camilo. María Fernández le garantiza que ya lo ha olvidado, pero no va a ser tan sencillo…

Jana cura las heridas que Curro sufrió por la última paliza que le propinó Lorenzo. La doncella se atreve a insinuar al señorito que quizás el capitán no sea su padre biológico y el muchacho decide interrogar a Cruz sobre su pasado.

Rómulo comparte con Pía su inquietud: Gregorio le guarda rencor por un hecho del pasado que él no consigue recordar. Y todo esto mientras el duque de los Infantes se dirige a La Promesa, dispuesto a detener el matrimonio entre Jimena y Manuel.

Capítulo 82 – Martes 25 de abril

Alonso ordena llamar a Simona y Candela

Alonso está muy enfadado con Cruz por haberle ocultado la venta del broche de su difunta mujer. Los dos tienen una fuerte discusión y sacan rencillas del pasado. Cruz le echa en cara que nunca la querrá como a su fallecida esposa y que no haya aceptado jamás a su familia. De hecho, la noche en la que el barón se fue de La Promesa y tuvo el fatal accidente, había discutido duramente con Alonso. Quizás eso provocó la marcha precipitada del barón.

La boda de Manuel y Jimena va sobre ruedas. Los dos jóvenes parecen muy enamorados. La chica se impone a su padre el duque y lo invita a pasar una temporada en La Promesa mientras cierran los preparativos del enlace.

Por su parte, Curro continúa sospechando que Lorenzo en realidad no es su padre, no se parecen en nada. El chico se lo confiesa a su tía Cruz que intenta quitarle esa idea de la cabeza, aunque se queda preocupada. Jana está contenta de que Curro esté sacando conclusiones por sí mismo, pero María Fernández no termina de fiarse del chico.

Capítulo 83 – Miércoles 26 de abril

Pía trata de contener la ira de Gregorio

Alonso le dice a Cruz que no van a despedir a los cocineros, demostraron holgadamente su lealtad durante el crudo episodio con el padre Camilo. La marquesa se opone, pero la decisión de Alonso es firme.

Cruz termina por confesarle a Curro que Lorenzo no es su padre, pero le dice que no sabe quién es. Cuando Curro se lo cuenta a Lorenzo este también lo reconoce, pero tampoco de quién es hijo… Y le anima a no seguir investigando, si saliera a la luz que es un bastardo sería repudiado por la sociedad.

Rómulo y Pía siguen intentando saber por qué Gregorio se comporta así con Rómulo, pero por ahora no consiguen ninguna información relevante. Pero la relación entre Pía y Gregorio mejora por días.

El duque de los Infantes le dice a Alonso que no quiere que su hija se case con Manuel porque los Luján son unos sinvergüenzas, que han ocultado la ruina de sus cuentas y que emparentan solo por interés. El marqués le ordena que retire la acusación. Espadas en alto.

Capítulo 84 – Jueves 27 de abril

Los Marqueses y los Duques de los Infantes intentan llegar a un acuerdo

A pesar de sus diferencias, los Duques de los Infantes y los Marqueses de Luján llegan un acuerdo para la boda, cuyos preparativos comienzan por fin. Cruz le restriega a Catalina que lo del broche no vaya a tener consecuencias. Aunque sí las tiene cuando Alonso le pide una terrible humillación: que dé las gracias a las cocineras por desenmascarar a Camilo.

Candela le cuenta a Jana que ella también conoce el secreto del embarazo de Pía. Curro se disculpa ante la doncella por su trato distante, y a ella finalmente se le ocurre la manera de contarle a su hermano la verdad.

La noticia de que no habrá despidos en La Promesa llega a los empleados a través de don Gregorio. Pía no ha cejado en su empeño de investigar al mayordomo, sin averiguar nada. Lo que Rómulo no se espera es que sea el mismo Gregorio el que le cuente de dónde viene su animadversión hacia él.

Capítulo 85 – Viernes 28 de abril

Candela recibe una carta amenazante

Catalina, Martina y Jana están cada vez más convencidas de que el amor de Manuel por Jimena es algo inducido por la propia Jimena y por Cruz, que se han aprovechado de la amnesia causada por el accidente. Y la oportunidad de enfrentar a Manuel a sus recuerdos reales se da cuando concluye la reparación del avión: ahora solo falta mostrárselo a Manuel.

Rómulo se hunde al descubrir que la acusación que le hizo Gregorio, responsabilizándolo de la muerte de su hermano menor, es verdad. La culpa y los remordimientos que no sintiera por pura ignorancia ahora se adueñan del mayordomo.

Lope se ve forzado a confesar por fin ante María lo que sabe de Salvador, que el enemigo lo tiene prisionero. Pero esta realidad es demasiado dura para María Fernández, que lo acusa de mentir para ocupar el lugar de su amigo y aprovecharse de ella.

La marquesa, obligada por su esposo, ha de pasar el mal trago de bajar a la cocina a felicitar a Candela, a Simona y a Lope, cuando lo que ella querría es despedirlos.