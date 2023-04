Descubierto el secreto de la muerte del barón en ‘La Promesa’: Quién es el culpable del asesinato

TVE ha emitido este martes el capítulo 76 de ‘La promesa‘. Un capítulo que ha dado un vuelco a todo tras salir a la luz uno de los mayores secretos guardados hasta ahora: qué pasó realmente con el Barón de Linaja. Tras confirmarse la semana pasada, que el padre de Cruz había fallecido ahora hemos podido saber qué ocurrió.

Así, la guardia civil encontró el cuerpo del Barón dentro de su coche en mitad de un barranco. Y parecía que Pía, Teresa, Jana y María Fernández tenían algo que ver por lo que se pudo ver en los últimos episodios. Y es que la última vez que se vio al Barón en La Promesa fue en la biblioteca cuando intentó abusar de Teresa.

Pero ha sido este martes cuando hemos podido descubrir por fin lo que pasó con el Barón. Jana, María Fernández, Pía y Teresa se reunían para recordar lo sucedido la noche en la que el Barón desapareció de La Promesa mientras la familia acude a su entierro.

«Llevo varios días que no duermo ni una sola noche del tirón. Tengo grabado todo lo que ocurrió aquella noche, cada frase, cada gesto, cada segundo. Ni siquiera puedo pasar cerca de la zona de fumadores porque me vienen todos los recuerdos de golpe y me entra una angustia terrible», asegura Teresa.

Pía termina con El Barón presa del pánico

El Barón, muerto en el suelo

Y justo después, por flashback nos muestran todo lo que sucedió esa noche. El Barón intentó forzar a Teresa y Pía intentó ayudarla. «Déjela en paz. He dicho que se aparte de ella», le pide el ama de llaves. «Está bien, me apartaré de ella pero será para tenerte a ti», le espeta entonces el Barón a Pía.

Al verse acorralada, Pía termina matando al Barón al golpearle con una de las figuras de La Promesa. Así, tanto Teresa como Pía empiezan a llorar desconsoladas ante lo que acababan de vivir. Y justo entonces, entran en la sala tanto María Fernández como Jana que las ayudan a ocultar el cadáver.

Entre las cuatro deciden tapar el cuerpo del Barón con una alfombra y deshacerse de él. Muertas de miedo, las cuatro intentaron sacar de La Promesa el cuerpo del Barón de Linaja oculto con la alfombra en mitad de la noche. ¿Les oiría alguien?

El pacto de silencio de las doncellas de La Promesa

Mientras Teresa, María y Jana recuerdan lo sucedido, Pía aparece en la sala en la que se encuentran y al verlas hablando del tema les recrimina lo que hacen. «Teníamos un pacto de silencio, juramos que jamás hablaríamos de eso. Y el patio no me parece el lugar más oportuno para hacerlo», les dice Pía Adarre a las criadas.

Pero al final, las cinco se muestran desoladas y con un nudo en la garganta. «A los fantasmas hay que sacarlos a la luz del día para que se esfumen y para que dejen de dar miedo», sostenía Jana. En ese momento, Pía les cuenta que doña Petra, la doncella de la Marquesa, está con la mosca detrás de la oreja porque se ha dado cuenta que falta la alfombra en la que enrollaron al Barón.

Poco a poco, se ve como las cuatro criadas de La Promesa se deshacen del Barón y los planes para ocultar su cadáver. Así, deciden simular que el padre de la Marquesa ha tenido un accidente de coche. Son Jana y Pía las que se llevan al Barón en su propio automóvil hasta que lo terminan tirando por un barranco.