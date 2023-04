La mentira que Yaiza oculta a Ginés y que puede dilapidar la relación tras ‘Supervivientes’

La historia de amor entre Yaiza Martín y Ginés Corregüela es un auténtico culebrón. Mientras ambos se encuentran en Honduras participando en ‘Supervivientes 2023′ ajenos a todo, este lunes, 24 de abril, ‘Sálvame’ ha sacado a la luz una posible infidelidad de la canaria.

Al parecer, hasta pocos meses antes de entrar en ‘Supervivientes’, Yaiza habría vivido con otro hombre, Felipe, en una caravana. Así lo ha desvelado una vecina de Yaiza en Tenerife en el programa vespertino de Telecinco y lo ha corroborado, posteriormente, él mismo. Felipe asegura que mantuvo una relación con ella hasta finales de enero, cuando ya estaba con Ginés. Por lo tanto, habría mantenido dos relaciones paralelas.

«Estábamos en mi caravana, vino por problemas que tuvo ella y se tuvo que venir urgente porque donde estaba no la querían y se tuvo que venir conmigo. Fue desde noviembre hasta finales de enero», explica el supuesto amante de la concursante de ‘Supervivientes’.

Aunque se conocían desde hacía años, pues ambos trabajaron juntos y eran muy buenos amigos. Hasta que decidieron dar un paso más en su relación. Por si había alguna duda, ‘Sálvame’ mostró unas imágenes publicadas en redes sociales en las que se puede ver a Felipe y Yaiza compartiendo todo tipo de momentos, como ella haciéndole la pedicura, despertándole en mitad de un sueño con música a todo volumen, o saliendo dentro del carro del mercado.

Felipe, supuesto amante de Yaiza, en ‘Sálvame’

Numerosos testimonios sacan a la luz el lado oscuro de Yaiza: «Solo busca sexo y dinero»

Yaiza Martín se ha convertido, sin lugar a dudas, en el personaje revelación de la actual edición de ‘Supervivientes’. Y eso que empezó como defensora de Ginés, su actual pareja. Sin embargo, tras el abandono de Gema Aldón por problemas de salud, le propusieron convertirse en concursante y ella aceptó sin dudarlo.

Desde entonces, no han dejado de surgir testimonios en su contra. Una de las primeras en hablar fue una de sus vecinas en Canarias, quien aseguró que Yaiza nunca ha tenido amigas porque solo busca «hombres a los que pueda manipular». Según esta mujer, Yaiza es «falsa, mala y manipuladora».

Por su parte, una de sus exparejas, lanzaba una advertencia a Ginés: «Lo va a hacer polvo, a este hombre lo va a hacer bicarbonato», ya que ella solo busca «sexo y dinero». Otro de sus exnovios, Jesús, la tachaba de «oportunista». Según aseguró este hombre en ‘Sálvame’, nunca se llegó a fiar de ella, ya que desaparecía durante horas: «Busca protagonismo, dinero y fama».

Pero, sin lugar a dudas, las declaraciones más demoledoras contra Yaiza Martín fueron las de su propia madre, Benigna, quien dejaba claro que «ya no la cuento como hija». Al preguntarle si era su madre, ella respondió que «por suerte o por desgracia, sí», aunque llevaban años sin tener relación. Además, se mostraba reacia a reconciliarse con su hija: «Que venga ya cuando no me pueda mover a despedirme. Mi puerta no se la vuelvo a abrir. El día que me muera, si veis que echa una lágrima, por mí ponerle un puñado de tierra en la boca», sentenciaba.