La jugarreta de ‘Supervivientes’ a Gema Aldón que polemiza (y mucho) su despedida

A pesar de estar fuera de ‘Supervivientes 2023‘, Gema Aldón ha podido despedirse de sus compañeros. Una de las supervivientes a las que ha podido decir adiós ha sido Raquel Mosquera, con quien ha tenido un tenso enganchón. En vez de solucionar sus conflictos, ambas han mantenido un fuerte encontronazo en Cayo Paloma.

Gema Aldón ha sido la primera en desahogarse sobre la peluquera. «Las personas falsas no me gustan y que hablan por detrás y después te lo dicen de malas maneras», ha reseñado al tiempo que ha recordado que su conflicto se originó a raíz de una esterilla. «No me gusta la gente que se va poniendo medallas», ha proseguido diciendo la hija de Ana María Aldón.

Durante su réplica, Raquel Mosquera no ha dudado en echarle en cara a su compañera sus mentiras: «Eso que ella dice no es verdad». Así pues, ha asegurado que su primer encontronazo con Gema a costa de la esterilla está manipulado: «Cambia mucho la cosa. No es verdad».

«Soy una persona que se está viendo, súper sociable con todo el mundo, cariñosa. Súper servicial. No es que yo lo diga, es que se ve. Ella desde el minuto cero no es que se haya llevado mal, es que se ha querido llevar mal y por más que me he querido llevar bien con ella, no he podido», ha proseguido afeándole Raquel Mosquera a Gema Aldón.

Tras este duro intercambio de reproches, Ion Aramendi ha intervenido para que intentasen limar asperezas. «¿De verdad queréis despediros así?«, les ha preguntado. «Yo por mí parte no. Me despediría y te lo digo de corazón, desearle lo mejor, darle un beso y un abrazo», ha comenzado diciendo la viuda de Pedro Carrasco. A pesar de esas intenciones, Gema ha proseguido con los reproches al asegurar que Raquel Mosquera estaba mintiendo.

Al ver que ambas volvían a enzarzarse, el presentador ha vuelto a decir: «¿Queréis deciros una frase?». La primera en intervenir ha sido Gema Aldón, que ha despedido a su compañera con una demoledora intervención: «Me despedí de ti el otro día y no soy una persona falsa. No vamos a tener ningún despido bonito porque no me caes bien del todo«. «Tú tampoco me caes bien», le ha espetado Raquel, quien le ha acusado de «ir a por mí desde el primer momento». «No tengo nada que decir ni tengo absolutamente nada que despedirte», le ha soltado ella.

El conflicto entre ambas ha ido a más cuando Gema le ha recriminado que haya sacado el tema de su hija durante su paso por la isla. Como contraataque, Raquel Mosquera le ha echado en cara que le atacase con su enfermedad. «Ella metió hasta lo del litio, lo de mi enfermedad. Eso no lo puede hacer porque está prohibido. Tienes mucha cara», le ha arreado. «Cara tienes tú», ha terminado diciendo Gema Aldón antes de irse.