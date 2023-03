A Raquel Mosquera y Alma Bollo se les va de las manos en ‘Supervivientes’ y cruzan la raya

La comida vuelve a ser motivo de disputa en ‘Supervivientes 2023‘. La nueva entrega de ‘Tierra de Nadie’ ha permitido que los espectadores vean uno de los enfrentamientos más tensos hasta el momento. En esta ocasión, Raquel Mosquera y Alma Bollo se han afeado cara a cara su comportamiento en la playa en un cruce de reproches en el que ha tenido que intermediar Jonan Wiergo para separarlas y que no fuese a más.

El motivo de disputa en Playa Royal ha sido el arroz, concretamente el uso que Raquel Mosquera ha hecho de él. Un comportamiento que Alma Bollo ha calificado de «mala gestión» y que ha llegado a oídos de la principal aludida. «Ni siquiera ha sido capaz de decir lo siento. Es mi comida. Después en la prueba quién se mata», ha sollozado la hija de Raquel Bollo. Al escucharlo, Raquel Mosquera ha pedido disculpas.

Sin embargo, las críticas no han tardado en llegar por parte de Gema Aldón, quien le ha arreado: «Sabes perfectamente decir las cosas para hacerte la víctima». Por su parte, Raquel Mosquera les ha respondido afeándole su actitud: «Ni una sola vez me habéis visto llorar». Un comentario que ha hecho explotar a Alma Bollo: «He llorado de impotencia, para no discutir contigo».

Así pues, la peor parte del enfrentamiento estaba por llegar especialmente cuando Raquel ha asegurado haberse levantado por la noche para cuidar del fuego. Visiblemente alterada, la hija de Raquel Bollo ha soltado: «No digas tonterías, ni un puto día». «Todo lo que digo saldrá», ha defendido Mosquera. Lejos de quedarse callada, Alma ha insistido: «Te peleas con Gema y lo primero que dices es que yo lloro. Lo que me sale del coño lloro».

Poco a poco las dos se han posicionado cara a cara mientras se afeaban su comportamiento con numerosos aspavientos. Una situación marcada por la tensión que ha hecho que Jonan tenga que intervenir para agarrar a Alma. «Lo que me sale del coño igual que tú te comes la comida de los demás», le ha arreado ella. «Eso son mentiras. Yo no me como la comida de los demás, te la comerás tú», le ha respondido la peluquera.

Al escucharla y a pesar de que Alma se retiraba para no seguir discutiendo, ésta ha vuelto a gritarle: «No, te la comes tú y tú comes la mía. Porque la comida caliente la comiste de la mía porque te tiraste antes de empezar y eso no vale. Déjame tranquila que tienes mucho recorrido Raquel Mosquera». Finalmente, la principal aludida ha terminado gritando: «Tú si que tienes todo maldad, que tu cerebro es todo maldad. Tú sí que eres mala».