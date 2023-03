‘Sálvame’ destroza (y de qué forma) a Raquel Bollo ante lo visto en ‘Supervivientes’

Raquel Bollo ha vuelto a la televisión y por partida doble. A su participación en ‘Supervivientes’ como defensora de sus hijos Manuel Cortés y Alma Bollo se suma ahora su fichaje como colaboradora de ‘Fiesta’; donde mantuvo un fuerte enfrentamiento con Alexia Rivas que se suma a los rifirrafes con Isa Pantoja a raíz de la guerra abierta entre Manuel y Asraf en Honduras.

La actitud de Raquel Bollo está en boca de todos pues son muchos los que consideran que la manera en la que está defendiendo la colaboradora a sus hijos les puede perjudicar en su concurso. Algo que este lunes en ‘Sálvame’ tenían muy claro a decir por los posicionamientos de todos los colaboradores.

La primera en lanzarle un mensaje muy claro a Raquel Bollo en ‘Sálvame’ era María Patiño, que no dudaba en replicarla por lo que dijo en ‘Fiesta’. «Decirle a Raquel Bollo que corazón tenemos todos corazón, todos», soltaba la presentadora. Todo después de que Raquel defendiera en su debut como colaboradora del programa de Emma García que ella actuaba de corazón siempre.

Tras ello, tanto María como Adela González lanzaban una pregunta muy clara a sus compañeros: «¿Favorece o perjudica Raquel Bollo como defensora a sus hijos en el concurso?», les cuestionaban. «Mayoritariamente le perjudica, a veces su defensa es buena, pero hay veces que se obceca y les perjudica», respondía Kiko Matamoros.

«Un defensor bueno puede hacer grande al concursante y no lo está haciendo bien Raquel», apostillaba por su parte Lydia Lozano. Mientras que Laura Fa aseguraba que «perjudica porque esa intensidad y pensar que todo el mundo manipula y está en contra tuya genera un clima que no favorece».

Incluso su amiga Belén Esteban era clara con la defensa de Raquel Bollo a sus hijos. «Hay días que veo que perjudica. A mi no me gusta verla como la veo, pero creo que Raquel cuando se pase esto de Asraf y Manuel volverá a su ser», remarcaba.

‘Sálvame’ sentencia a Raquel Bollo como defensora

Lydia Lozano, contundente con Raquel Bollo en ‘Sálvame’

Tampoco lo dudaba Gema López al decir su opinión. «De cara al público les perjudica porque el nivel de Raquel aun teniendo razón en muchas ocasiones creo que le perjudica. Aunque beneficia al show televisivo», remarcaba.

«A los hijos no hay que reírles las gracias siempre, aunque ella no es consciente les perjudica mucho», añadía finalmente Rafa Mora. «Aquí hay seis colaboradores y consideran que les perjudica y algunas de ellas son amigas de Raquel. No sé si tendrá que reflexionar», defendía entonces Adela González.

Antes de zanjar el tema, Gema López insistía que el problema son las formas y la actitud de Raquel Bollo porque en el fondo puede llevar la razón. «Ella se coloca en el papel de que todos están en contra de ella y se manipula. El problema es que no se escucha su argumento, solo se escucha su actitud y su chulería», defendía Gema. Y es que según ella Raquel no quiere mojarse ni posicionarse en contra de Isa Pantoja.

En ese sentido, María Patiño era muy clara con Raquel Bollo. «Si el problema es no asumir que yo tengo mis preferencias, mis fobias y mis amores, pero Raquel no lo asume», concluía la presentadora.