Raquel Bollo cruza todos los límites por lo que hace con Alexia Rivas en ‘Fiesta’

Raquel Bollo se estrenaba este domingo como colaboradora de ‘Fiesta‘. Un debut que ha sido bastante polémico pues nada más entrar al plató, la colaboradora ya mantenía un fuerte enfrentamiento con Alexia Rivas por lo que ésta dijo de su hijo Manuel Cortés en una de las galas de ‘Supervivientes’.

Y es que el enfrentamiento entre Alexia Rivas y Raquel Bollo venía de lejos. Fue el pasado martes en ‘Tierra de Nadie’ cuando la primera se mostró muy crítica con Manuel Cortés por la discusión que tuvo con Asraf Beno en ‘Supervivientes’.

En la gala conducida por Carlos Sobera, Raquel Bollo se sintió atacada por varios colaboradores del programa como Alexia Rivas y que todos estaban en su contra. Este domingo, Raquel terminaba explotando y no dudaba en decir que Alexia Rivas estaba criticando a sus hijos y defendiendo a Asraf por orden de su representante, que es la misma que la de Isa Pantoja.

«A mí nadie me dice lo que tengo que decir, mucho menos mi representante, así que por ahí no», le paraba los pies Alexia Rivas que no entendía cómo Raquel Bollo se estaba poniendo contra ella simplemente por criticar el concurso de su hijo. Pero lejos de quedarse ahí, Raquel Bollo insistía en que tanto Alexia como el resto de colaboradores estaban «manipulando» para dejar mal a su hijo Manuel.

«Yo no voy a ir por nada personal contra ti. Solo estoy comentando el reality. Creo que las formas de Manuel han sido desmesuradas y que meter a su prima ha estado feo. Yo tengo derecho a tener mi opinión y entiendo que seas su madre, pero no enmierdes con cosas de fuera«, le advertía Alexia Rivas.

Pero poco a poco, Raquel Bollo se sulfuraba al escuchar a Alexia Rivas. «Me estoy poniendo negra. ¿Cómo me dices que lo quieres centrar en el concurso si el otro día me disteis por lo de fuera y lo utilizáis cuando os da la gana? Manuel se puede equivocar, pero quién le dice a Manuel que venía con la lección aprendida es Asraf. Estáis mintiendo y manipulando», defendía Raquel.

La tensión entre ellas iba en aumento. «Que manipules un vídeo no cariño mío», le insistía Raquel Bollo a Alexia. «Pues quéjate a dirección», le replicaba ella. «¿Estás diciendo que la dirección manipula vídeos?», se preguntaba Bollo. «Digo que te quejes de mi comportamiento. ¿Quién manipula ahora?», se quejaba Alexia Rivas.

«Se acabó»: Emma García para los pies a Raquel Bollo y Alexia Rivas

Al ver como el rifirrafe entre ellas iba a más y no tenía solución, Emma García se ponía seria con ambas. «Me he cansado. Hacía tiempo que no vivía algo así. Quería que os relajaseis, pero como he visto que esto no va a terminar, se acabó», aseguraba la presentadora tratando de zanjar el debate.

Emma García tiene que cortar el tenso enfrentamiento de Alexia y Raquel

Pero pese a su advertencia, Raquel Bollo terminaba rota en lágrimas al tratar de defender a sus hijos de todos los ataques recibidos. Al verla, Emma García se mostraba clara con su nueva colaboradora: «Raquel, acaba de empezar Supervivientes… Si desde el otro día estás así, no llegas. Relajación», le pedía.

Finalmente, Raquel Bollo pedía perdón por haberse sulfurado de más y haberse mantenido muy dura con Alexia Rivas. «Quiero pediros perdón a ti y a todos los compañeros. No me hubiera gustado estar así en mi llegada. Ni es el tono ni las formas. Vengo a ‘Fiesta’ y esto es una fiesta pero desde el jueves tenía mucha impotencia y quiero dejar claro que mis hijos serán criticados por el concurso me da igual, pero me parece injusto la manipulación», sentenciaba.