«No soy una cualquiera»: Isa Pantoja no tolera esta insinuación del hijo de Raquel Bollo

Isa Pantoja y Raquel Bollo no consiguen dejar atrás sus diferencias en ‘Supervivientes 2023‘. Las dos defensoras han vuelto a protagonizar un sonado enfrentamiento en el plató del reality a colación de la brutal bronca que Asraf Beno y Manuel Cortés han vivido en los Cayos Cochinos. Una pelea que se ha trasladado al plató y que no ha dejado títere con cabeza.

El primer cruce de reproches ha venido a cuento de la supuesta advertencia que Kiko Rivera le hizo a Manuel sobre Asraf antes de entrar en el concurso. Una versión que Isa apoya firmemente y ante la que Raquel se ha opuesto: «Te digo yo que no y te vas a equivocar». «Conozco a mi hermano y sé cómo funciona», ha espetado la hija de Isabel Pantoja en referencia a que Kiko podría haber aleccionado a Manuel para que la emprendiera contra su chico en el reality.

Acto seguido, Raquel Bollo ha hecho público un episodio junto a Asraf al compartir trabajo en ‘Viva la vida’ y que refleja una opinión bien distinta. En concreto, Raquel ha desvelado lo que Asraf le dijo sobre Manuel: «Me dijo ‘me encantó, qué bien me trató porque yo pensaba que él por la amistad que tiene con Kiko Rivera no me iba a tratar bien'».

En esa misma intervención, Raquel ha apuntado que Manuel «no ve bien todo lo que haga Kiko Rivera». «Los problemas familiares son vuestros, no nuestros», le ha arreado también a una Isa Pantoja que empezaba a enfadarse. «Él (Manuel) venía advertido y yo le pongo la guinda (a Asraf) de que viene advertido por una persona que yo conozco muy bien», ha desvelado Isa Pantoja con rotundidad.

Saltan chispas entre Isa Pantoja y Raquel

En la misma línea, Chabelita ha aprovechado para afearle a Raquel el comentario insinuador de Manuel: «Lo primero que no me tiene que decir es que Asraf lleva haciendo conmigo un pack cuatro años porque yo no soy una cualquiera que pasaba por ahí, ¿me entiendes? Es mi primo y me lo esperaba de cualquiera, menos de mi primo«. Ante ello, Raquel no ha dudado en advertirle: «No lo tires por ahí. Eso es victimizarse».

«Victimizarme no, es lo que me ha dicho. A mí no me digas que yo me victimizo», le ha respondido visiblemente cabreada. Por su parte, Bollo ha intentado defender a su hijo gritando: «No lo extrapoles a la vida de fuera. Te estás victimizando y no es justo. Con lo que dijo el hermano de Asraf no pusiste el grito en el cielo como hiciste con Manuel». Un ataque que Isa Pantoja no ha dejado pasar por alto: «A mí no me hables así eh. Estás haciendo lo mismo que Manuel».