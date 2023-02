Kiko Rivera utiliza a Broncano para asestar este palo a Telecinco y la frase que deja es de órdago

Kiko Rivera reapareció en ‘La Resistencia’, donde al igual que en su anterior visita hubo referencias a Telecinco. Además, ha tenido unas palabras de cariño hacia su madre

Tres meses después de sufrir un ictus, Kiko Rivera ha vuelto a los platós de televisión. Si la pasada semana concedió una entrevista a Bertín Osborne, ahora ha vuelto al plató de ‘La Resistencia‘, donde tan bien se lo pasó en su anterior visita. Y, al igual que entonces, ha lanzado algún que otro dardo a Telecinco.

«Yo te agradezco mucho que vengas aquí porque a mí me gusta y a ti también te gusta venir aquí. Pero estaba pensando en tu mánager, que sabrá que esta misma entrevista si la das en otro sitio te pagan una pasta que flipas. Y sin embargo tú estás contento, pero ese hombre hoy ha perdido una cantidad de dinero…», ha comentado David Broncano, arrancando las risas del hijo de Isabel Pantoja.

La respuesta del Dj ha sido épica y en clara referencia a Telecinco, cadena de la que ahora parece renegar pero que tantas veces ha pisado previo pago: «Te lo digo de corazón. Prefiero venir cien veces gratis aquí que una más allí. Te lo juro». «Yo te lo agradezco», le ha contestado el presentador, dándole la mano, entre los aplausos del público presente.

Las cariñosas palabras de Kiko hacia su madre: «Ella vale para todo. Es una fenómena»

Kiko Rivera también ha hablado de su madre, de la que ha reconocido que es «una fenómena». Después de que Broncano revelara que un día la llamó para pedirle hacer un programa desde Cantora, su invitado ha tenido unas palabras de cariño hacia ella: «Yo creo que mi madre ahora no está haciendo entrevistas pero ella vale para todo. Que haya tenido un problema familiar con mi madre no significa que no sea una fenómena. Para mí, es la mejor artista de este país». Unas palabras que llaman mucho la atención después de todo lo que ha despotricado sobre ella en ‘La herencia envenenada’ y en varios ‘Deluxes’ posteriores.

Sus fiestones en Cantora: «Una vez metí dos leones. Vinieron los del SEPRONA»

Además, ha recordado los fiestones que organizaba en Cantora, finca que ahora está intentando vender. Confiesa que lo hacía a escondidas de la tonadillera: «Yo he montado unas fiestas ahí de la hostia, que una mierda para las de Ronaldo». «Mi madre vivía en Madrid. Cuando quería irme de fiesta me iba yo sin que mi madre se enterara, si no no me dejaba», cuenta el andaluz

Aunque el personal de la finca se encontraba allí, Kiko Rivera tenía preparado un plan B: pagarles para que se callaran. Incluso llegó a llevar animales exóticos: «Yo les soltaba un poquito para que se callaran. Metí dos leones. Fue el SEPRONA y se los llevó. Nunca se chivaron (dice refiriéndose al personal de la finca). Yo les daba un regalito y yo les dejaba participar. Allá cada uno a lo que quisiese».

Sobre el ictus que sufrió, Kiko reconoce que le ha cambiado la vida: «Estuve cinco días en el hospital. Me metieron en la UCI de la planta de ictus y la gente de al lado se estaba muriendo. No hay mal que por bien no venga. Me he quitado los kilos y ahora me tomo la vida de otra manera». Además, ha adelantado que está inmerso en la preparación de su nuevo disco.