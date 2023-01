Bertín Osborne no se corta al mandar este implacable recado a Isabel Pantoja ante Kiko Rivera

Kiko Rivera visitó ‘El show de Bertín’ para hablar del ictus que sufrió y sus problemas familiares que llevaron a Bertín Osborne a mandar un mensaje a Isabel Pantoja.

Tres meses después de sufrir un ictus y llevarse uno de los sustos más grandes de su vida, Kiko Rivera reapareció este viernes en televisión. Lo hizo como invitado en ‘El show de Bertín’, el programa que presenta Bertín Osborne en Canal Sur y que también se emite en Telemadrid. El hijo de Isabel Pantoja se sinceró junto al propio Bertín y Vicky Martín Berrocal.

Nada más sentarse con Bertín Osborne, Kiko Rivera recordó lo que le sucedió el pasado 21 de octubre. «Esto pasó en mi casa de madrugada. Al despertarme, me vi con toda la parte izquierda de mi cuerpo que no la sentía«, empezaba relatando. Tras ello, optó por irse a dormir a ver si se le pasaba. Al levantarse y ver que no mejoraba decidió ir al hospital en moto con parte de su cuerpo paralizado. Sin embargo, el médico se equivocó en su diagnóstico pues le dijo que era faringitis lo que tenía.

Al ver que no mejoraba, Irene Rosales llamó a su hermana que trabajaba en el hospital para contarle los síntomas de Kiko Rivera y le hizo volver al hospital. Una vez allí le detectaron que había sufrido un ictus. Fue su cuñada quien le dio una mala noticia: «Me dijo ‘No te asustes, pero te hemos encontrado una mancha negra en la cabeza. Se me cayó una lágrima, de esas que no puedes controlar, porque pensé ‘Pues hasta aquí he llegado».

El motivo real por el que Isabel Pantoja no fue al hospital

Tras escucharle, Bertín Osborne quiso saber si le explicaron por qué pudo haberle dado un ictus a él. «He pasado un año muy jodido, todo el mundo lo sabe. Me pasaron una serie de cosas que me las tomé muy a pecho y yo era un infeliz, estaba todo el día enfadado y explotó«, confesaba haciendo alusión de forma indirecta a todos los problemas que acarrea desde hace más de un año con su madre Isabel Pantoja y su hermana Isa.

«Desde ese día decidí dejar el tema del corazón porque a mí me ha afectado muchísimo y no podía seguir con eso», proseguía contando Kiko Rivera en ‘El show de Bertín’. No obstante, pese a que ha optado por dejar los problemas familiares a un lado, Kiko aprovechó para aclarar algunas cosas que se dijeron. «Mi madre me llamó por una videollamada y me emocioné tanto, que me puse a llorar y casi me da otro. Así que los médicos me quitaron el móvil y me dijeron que eso estaba prohibidísimo. Esa fue la razón por la que mi madre no vino. Luego otro gallo cantará, pero en ese momento sucedió así», le explicó el DJ a Bertín Osborne sobre el motivo por el que Isabel Pantoja no pudo ir al hospital a verle.

Bertín Osborne, claro y directo con Isabel: «Meteos el orgullo donde os quepa»

Sin embargo, el ictus sufrido y el susto que se ha llevado ha hecho a Kiko Rivera replantearse mucho su ritmo de vida y su forma de vivir los problemas. «Me ha hecho replantarme muchas cosas. El ritmo de vida que he llevado durante este año último año no lo quiero. Cuando te equivocas en las formas pierdes la razón. Eso es lo que me ha pasado a mí. Cuando estás tan caliente, cabreado y jodido vas por un camino que no es el correcto y aunque tengas razón la pierdes. A partir de ese día, los problemas de casa, se solucionan en casa«, recalcó dejando claro que no volverá a airear sus problemas en programas de televisión ni en revistas.

Pese a todo, Kiko Rivera quiere ser positivo y pensar que las cosas con su madre se terminarán solucionando. «Estas navidades he echado de menos a los míos. Si algo necesito ahora es que mi madre me dé un abrazo», le confesaba a Bertín Osborne y a Vicky Martín Berrocal. En ese sentido, Kiko relató por qué cree que su madre no ha vuelto a ponerse en contacto con él: «A veces los humanos cometemos el error de ser un poco orgullosos. Supongo que a mi madre no le sentó bien, que le dijésemos que no podía venir, pero no fui yo sino el médico».

Al escuchar como Kiko Rivera se muestra mucho más conciliador y asegura tener las puertas de su casa abiertas para un reencuentro con su madre, Bertín Osborne no dejó escapar la ocasión para mandarle un recado a la tonadillera. «Tienes a tu hijo aquí que lo único que te está diciendo es que echa de menos un abrazo tuyo. Isabel, meteos el orgullo donde os quepa y daos un abrazo», sentenció el presentador.