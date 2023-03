El público de ‘Supervivientes 2023’ cancela a Raquel Mosquera por esta inequívoca pillada

La cuarta gala de ‘Supervivientes 2023‘ ha comenzado con la propuesta a los concursantes de un juego de vital importancia para la convivencia en los Cayos Cochinos. Se trata del juego de localización que permitirá a los supervivientes escoger la playa en la que permanecerán los próximos días. Una dinámica en la que se han vivido momentos de tensión especialmente con la falta cometida por Raquel Mosquera.

En concreto, los supervivientes debían concursar por parejas en una estructura circular sobre la arena en la que debían alcanzar a sus compañeros. Eso sí, tal y como ha apuntado Laura Madrueño, éstos no debían tocar la estructura. Una falta que ha cometido Raquel Mosquera y que la presentadora le ha notificado tras su aparente victoria.

«Un momento, queda invalidado. Raquel y Bosco, venid por favor. A ver, venid. La primera vez no podíais agarrar el tronco, has ido agarrando el tronco y has vuelto a ir agarrando el tronco. Por lo tanto, me dice la organización que no ha valido y que tendréis que volver a repetir», han sido las palabras de la presentadora hacia Raquel Mosquera. «¡Qué barbaridad tía! Es cuando te bloquean en Whatsapp», ha ironizado Jorge Javier desde plató antes de irse a publicidad.

Tras la pausa publicitaria, el presentador ha vuelto a conectar con la playa habilitada para los juegos. «Raquel Mosquera se ha quedado un poco así desubicada«, ha comentado Jorge Javier. Por su parte, su compañera desde Honduras ha justificado el semblante serio de la concursante: «Están súper concentrados ahora mismo para este juego».

Después de este intercambio de pareceres, Laura Madrueño ha dado paso a la prueba que ha terminado con la victoria de Raquel y Bosco en esa ronda. «Repiten victoria para Raquel y Bosco que parece que le han cogido tranquillo al juego», ha exclamado Jorge Javier.

Momento de la trampa de Raquel Mosquera durante el juego de localización

La audiencia se echa a la yugular de Raquel Mosquera: «No hay noche que no haga trampas»

Las trampas de Raquel Mosquera no han pasado inadvertidas puesto que los espectadores han acudido en masa a criticar a la concursante. «Raquel Mosquera haciendo trampas. Da igual cuando leas esto«, ironizaba uno de los televidentes. En la misma línea, otro apuntaba: «Buscas «TRAMPAS» en la RAE y aparece la foto de Raquel Mosquera«.

La actitud de la concursante durante la prueba planteada por ‘Supervivientes 2023’ también ha sido objeto de debate. En esta ocasión, los espectadores la han llegado a tildar de «lastre» para Bosco, su compañero. «¡Cómo no va a estar agotado Bosco si ha hecho tres rondas tirando del puto tronco y también arrastrando a Raquel Mosquera!», ha exclamado un seguidor del reality.

