La inapelable estocada de Paloma García-Pelayo a Antonio David que le deja mal parado

La periodista y colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa‘, Paloma García-Pelayo, concedía hace unos días una entrevista para El Televisero en la que le preguntábamos sobre el balance que hace respecto a la docuserie de Rocío Carrasco y por Antonio David Flores, con el que tuvo una relación relativamente cercana hace muchos años.

En primer lugar, la tertuliana ensalza la valentía de Telecinco por echarse «a la espalda» un testimonio así y ofrecerlo en horario de máxima audiencia. Para Paloma, «Rocío será una referencia para miles de mujeres que se han sentido maltratadas y que, aun acudiendo a la Justicia, no se han visto amparadas». «Para mí ha sido muy importante el programa y ha abierto mi perspectiva en la forma de trabajar», confiesa.

Al hilo, sobre si cree que el documental ha servido de reparación para Rocío Carrasco, es tajante. «Creo que ha avanzado mucho, pero sigue trabajando en su reparación. Se ha alejado de su discurso y de la historia porque ya la ha contado y se le ve con una alegría y una sonrisa con la que no se le había visto antes. Tiene que seguir viviendo con lo que tiene y lo que tiene es a su marido, a su familia, a sus amigos y amigas y a los compañeros de trabajo. Que viva lo más feliz posible», desea Paloma García-Pelayo.

Por otro lado, hace un tiempo aseveró en el programa ‘Fiesta’ de Emma García que la historia de Rocío se repite en ciertos aspectos con Olga Moreno. Una opinión que ha constatado en la entrevista: «Yo lo que planteaba es que la historia se repite y venía a cuento por la aparición de la hija menor que tiene en común con Antonio David y que apareció en redes en compañía de Marta Riesco, que no es la madre. Parecía que había un intercambio económico y parecían imágenes patrocinadas. A mí me pareció que podía tener cierto paralelismo: el manejar a unos hijos en beneficio propio sin tener en consideración los deseos de la verdadera madre de esa criatura. Por eso, creo en el paralelismo porque el nexo es uno: Antonio David Flores».

Paloma García-Pelayo: «Creo en el paralelismo porque el nexo es uno: Antonio David Flores»

Respecto a si cree que veremos a Olga algún día en un plató contando su experiencia con el ex Guardia Civil, Paloma García-Pelayo también se moja. «No la conozco. Creo que seguro que es una mujer que está sufriendo en su parte. Quizás un día decida hacerlo o porque lo necesita o porque quiera descubrirnos la verdad. Soy incapaz de pensar cómo tiene que estar. Que se desmoronara todo después de haber apostado tanto por un hombre con el que se ha equivocado muchísimo…», sentencia sin rodeos.

No obstante, para la periodista, Olga Moreno también ha sido «cooperadora necesaria» en el daño infligido a Rocío Carrasco. «Me baso en que está demostrada y judicializada la colaboración de Olga en el presunto fraude que cometió Antonio David al facturar ingresos no declarados y desviarlos por terceras personas. Y una de esas empresas era Olga Moreno. ¿Que cabe la posibilidad de que no se enterara de nada? Cabe, pero facturó a través de su empresa. Además, también era conocedora del alejamiento terrible de esos niños de Rocío. Y ella, que es madre, tenía que haberse planteado haber actuado de otra manera», remata Paloma.

«Antonio David me engañó y yo, al descubrir su engaño, entendía que tenía que defender la verdad»

Además, recuerda una anécdota con el propio Antonio David Flores cuando Rocío Jurado estaba muy delicada en Houston tratándose el cáncer. En la segunda docuserie contó que ella misma le facilitó el número de teléfono de Amador Mohedano para que pudiera tener contacto directo con la familia. «Es cierto, lo hice con toda mi buena fe. Si tú vieras lo apenado que parecía. A mí de natural me salió preguntarle: ‘¿pero tú no hablas con ellos?’ Y me dijo que no. Entonces a mí me pareció de humanidad decirle: ‘pues si quieres, yo te facilito un teléfono’. Fue para que se pusiera en contacto con la familia y lo hice con toda mi buena fe», constata García-Pelayo.

Por último, Paloma reconoce sentirse engañada por Antonio David cuando en el pasado mantenían esa relación relativamente cercana en lo profesional e incluso en lo personal. «Él me engañó y yo, al descubrir su engaño, entendía que tenía que defender la verdad», recalca acerca de su papel en la docuserie de Rocío. «Yo siempre he intentado contrastarlo todo con él, con su abogada, hasta que llegó un momento en el que no cogían el teléfono», lamenta.