La firme decisión que Alessandro Lequio adopta ante la impactante noticia de Obregón

En el mismo día en el que Ana Obregón concede una entrevista a ‘¡Hola!‘ en la que aclara que la niña no es su hija, sino su nieta; la revista ‘Lecturas’ publica unas imágenes que datan del 2018 en las que aparece Alessandro Lequio acompañando a su hijo Aless a una clínica de fertilidad para congelar su semen.

Y es que, tal y como cuenta la actriz y presentadora en una exclusiva, la última voluntad de su hijo antes de morir era tener descendencia y así lo dejó por escrito mediante un testamento ológrafo. Todo ello ha sido abordado en ‘El programa de Ana Rosa’, espacio en el que colabora Alessandro, una pieza muy importante en esta historia al convertirse en abuelo. Sin embargo, no ha estado presente en el plató y, desde hace días, ha desaparecido del foco totalmente.

No obstante, Joaquín Prat y los tertulianos del club social han avanzado cuál va a ser la firme postura del conde ante una noticia que ha dado la vuelta a medio país. «Alessandro no quiere hablar», han desvelado. «Pero veremos si lo consigue», han añadido a continuación, conscientes de la incontinencia que caracteriza habitualmente al colaborador.

«Alessandro tiene una dicotomía: la de prefiero no pronunciarme al respecto de este asunto y la de veremos si lo consigue», ha insistido Prat. «Esta situación es dolorosa para él por todo lo que se remueve. No tiene que estar siendo fácil, no le espera una temporada fácil mientras esté la noticia en la primera línea. Remueve mucho dolor y yo entiendo a las dos partes», ha apuntado Sandra Aladro.

«Alessandro estaba informado de todo, durante todos estos meses. Eso sí, lo que más me sorprende son los silencios; el cómo la figura de Alessandro no aparece en todo ese despliegue de páginas (de la exclusiva). Ana solo lo cita para decir que fue testigo de una de las últimas voluntades de su hijo. Ese silencio, que no es casual, demuestra que la relación entre ellos no pasa por un buen momento», ha reflexionado Beatriz Cortázar.

«Por encima de todo eso para Alessandro está la memoria de su hijo y el respeto a la madre de su hijo», ha zanjado Joaquín Prat para dejar claro ante los espectadores el verdadero motivo por el que Lequio va a preferir dar un paso atrás y guardar un riguroso silencio.