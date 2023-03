Alessandro Lequio deja de callar y clama lo que realmente piensa de lo de Ana Obregón

En cuanto se conoció la noticia de la maternidad de Ana Obregón, Alessandro Lequio aseguró en ‘El programa de Ana Rosa‘ que no iba a pronunciarse sobre el tema «ni ahora ni nunca». Eso sí, reconoció que era conocedor de todo el proceso. Sin embargo, este jueves, su postura ha variado notablemente y se ha retractado de esas declaraciones.

«Aquí tenemos una persona que lo sabía desde el principio y que ayer dijo ‘yo lo sé todo'», ha recordado Joaquín Prat. «¿Todo, todo?», ha querido reconfirmar Ana Rosa. Ha sido justo en ese momento cuando el tertuliano ha matizado sus palabras. «Yo creo que parte no porque me estoy enterando ahora y me están contando cosas que… de las que no estaba al tanto evidentemente», ha admitido.

«¿Como cuáles?», se han interesado sus compañeros. «Mi conocimiento llega hasta cierto punto», se ha limitado a responder. «¿Y luego hay un salto de tiempo y ya sí conoces que hay una mujer embarazada y que Ana Obregón va a ser la madre?», ha preguntado Quintana. «Exacto», ha asentido él. «¿Pero hay otro trámite intermedio que no conoces?», ha insistido la comunicadora como si ella se barruntara algo. «Estoy absolutamente sin saber nada», ha constatado Lequio respecto a ese trámite misterioso.

«No lo quieres comentar, pero lo estás sabiendo ahora», ha apostillado Prat para tratar de sacarle algún titular. «Bueno, fue reciente mi conocimiento sobre esta historia», ha replicado Alessandro a ese respecto. «Pero ¿te estás enterando por Ana o por gente que te está contando cosas?», ha querido saber Beatriz Cortázar. «No, no, por Ana, por Ana», ha dejado claro él.

«Como ayer dijiste rotundamente ‘yo lo sé todo'», ha recriminado Quintana. «Todo, todo, no», ha corregido Alessandro Lequio, que ha preferido no ahondar más en ello y guardar silencio sobre qué es lo que desconoce y cuál es la «historia» de la que se ha enterado recientemente.

Acto seguido, el conde ha querido subrayar que, por su parte, no ha habido ninguna filtración. «Ella sabe que de mí no ha salido nada. Ahora bien, ella tiene un entorno que, bueno, me hace gracia. ¿Tú te crees que Ra (amigo íntimo) no lo sabía? ¿Tú te crees que Susana Uribarri (representante) no sabía nada? Por aquí», ha espetado mientras hacía una peineta en directo. «Aquí todos (del entorno) dicen ‘no sabíamos nada’ pero, por favor, dejad de mentir», ha exclamado.

«¿Todas estas noticias a ti ahora te están removiendo?», se ha interesado Ana Rosa en alusión a su hijo Aless. «Sí, por supuesto, pero tú sabes que mi bandera siempre ha sido el silencio y seguirá siendo el silencio. Somos distintos. Ana está hecha de una manera, no quiero decir que uno es mejor que otro, simplemente vivimos las situaciones de una manera distinta porque estamos hechos de una pasta distinta. Yo lo vivo de una manera más íntima y Ana lo vive una manera más abierta. La verdad es que a mí me encantaría ser más como ella, pero no puedo. La gente que me conoce y sabe la relación que yo tenía con mi hijo puede entender cómo puedo estar», se ha sincerado Lequio.