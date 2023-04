La escueta primera reacción de Antonio David Flores tras su ruptura con Marta Riesco

Marta Riesco sorprendía a todos este jueves al anunciar que su relación con Antonio David Flores se había roto. La que fuera reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ y ‘Fiesta’ señalaba además a Rocío Flores dejando entrever que habría sido la culpable de la ruptura.

«Quiero comunicaros a todos que mi relación ha terminado esta noche. Rocío Flores espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías», era el primer comunicado que publicaba Marta Riesco en su cuenta de Instagram sin entrar en detalles sobre lo que había sucedido.

Poco después, Marta Riesco volvía a utilizar su perfil de Instagram para anunciar a sus seguidores lo siguiente: «Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis. Jamás pensé que me hiciera algo así en el peor momento de mi vida». Un texto con el que hacía referencia a cómo Antonio David Flores le había dejado en su peor momento tras ser despedida de Telecinco.

Desde entonces, había mucho interés por saber cuál sería la reacción de Antonio David Flores y si se pronunciaría sobre su ruptura con Marta Riesco. Por el momento, parece que el ex guardia civil prefiere guardar silencio y estar ajeno a todas las polémicas.

Lo único que ha subido durante la mañana de este viernes en sus stories de Instagram ha sido una publicación en la que se puede ver el mar, el sol y la playa. Acompañando la imagen con un escueto: «Buenos días». Dejando entrever que él está muy tranquilo y sin ningún tipo de preocupación.

Antonio David Flores en Instagram

El enfado de Rocío Flores con la prensa por preguntarle por la ruptura de Antonio David Flores y Marta Riesco

La tercera en discordia en este asunto, Rocío Flores si que ha reaccionado. Tras un primer story en el que mostraba la cara con la que definía su día; la joven se trasladaba a Madrid para una revisión médica tras la operación de pecho a la que se sometió en septiembre de 2022.

Al llegar a la estación del AVE, la prensa no dudaba en preguntarle a Rocío Flores por la ruptura de su padre y Marta Riesco y las palabras que le había dedicado la que un día fue su amiga. De primeras, la hija de Antonio David Flores optaba por suspirar y sin querer entrar a contestar a las preguntas.

Pero al escuchar que su silencio se podría interpretar como que es ‘culpable’ de la ruptura entre su padre y Marta Riesco, Rocío Flores ha estallado: «¡Ah! Gracias… Es un comentario súper apropiado siendo periodista. Súper objetivo y súper apropiado, muchas gracias y buenos días», ha espetado, muy enfadada.