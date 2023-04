Joaquín Prat causa gran sensación con lo que afirma de Ginés (‘Supervivientes’) y tiene tela

‘El programa de Ana Rosa‘ ha repasado en el club social los momentos más destacados de la séptima gala de ‘Supervivientes 2023‘. Con el foco puesto en el machaque que está sufriendo Asraf Beno y en la boda y noche de amor de Yaiza Martín y Ginés Corregüela. Sin embargo, esas imágenes no han sido del agrado de Joaquín Prat y así lo ha hecho constar con toda su crudeza.

«Qué elegancia, ¿verdad?», ha sido la primera reacción al ver el ‘casamiento’ y el edredoning que ambos concursantes protagonizaron en la isla cuando cayó la noche. Unas declaraciones en un tono claramente irónico que ya barruntaban que el presentador de Telecinco no tiene una buena impresión de ellos precisamente.

Acto seguido, ha cargado las tintas y ha agitado la sombra del montaje entre Ginés y Yaiza. «Yo a estos dos no me los creo. No me los creo. Él me parece un mastuerzo en el sentido de cómo se aproxima al universo femenino y de cómo concibe las relaciones», ha llegado a verbalizar Joaquín Prat sin cortapisas.

Pero también ha tenido duras palabras para ella. «Yaiza es una oportunista porque viene de España con información privilegiada, sabe que Asraf está en el punto de mira y se suma a la lapidación», ha criticado Prat respecto al machaque continuo que está infligiendo sin miramientos contra el novio de Isa Pantoja y la discriminación que está propiciando.

«Como sabe perfectamente que Asraf y Adara eran los que estaban en el grupo excluidos, ella, lejos de intentar que acercarse a él, no lo hace. Es increíble la cantidad de humillaciones que está aguantando por parte de todos pero sobre todo de Yaiza. Porque luego, cuando Jorge le pregunta en Palapa si le invitaría a la boda a toro pasado, dice igualmente que no. Osea que no es porque no le haya ayudado en los preparativos, es porque él le estorba a ella y sobre todo es la manera a la que se dirige a él de ‘quita tus cosas de vagabundo’ porque me estorbas. Es un continuo machaque hacia él y no me gusta para nada. Me parece vergonzoso que nadie diga absolutamente nada», se ha pronunciado Isa Pantoja, también presente en el plató de ‘AR’, con recado indirecto a la organización de ‘Supervivientes’.