Joaquín Prat amonesta a Ana Rosa, le hace este gesto y ella estalla en directo: «Insaciable»

De vez en cuando, Joaquín Prat y Ana Rosa Quintana nos tienen acostumbrados a sus piques en directo que reflejan la gran complicidad que hay entre ellos. Son muchos años trabajando juntos y la familiaridad y la enorme confianza que se aprecia al otro lado de la pantalla es innegable. Y un ejemplo de esos momentos, como si de un matrimonio televisivo se tratara, se ha producido este jueves al despedir ‘El programa de AR‘.

Todo ha comenzado cuando la presentadora ha dado paso a Ana Terradillos para que adelantara algunos de los contenidos más destacados de ‘Cuatro al día’, el magacín verpertino del canal secundario de Mediaset. Una práctica habitual con la que retroalimentarse, pues son formatos de la misma productora, Unicorn Content.

Sin embargo, ese avance se ha extendido más de lo debido y las dos Anas se han enredado en debatir. Algo que no le estaba haciendo ninguna gracia a Joaquín Prat y así lo ha hecho constar a la veterana comunicadora con un gesto muy expeditivo que, aunque no ha sido enfocado por las cámaras del estudio, ha sido desvelado a la audiencia por la propia Quintana.

«¿Que tú ya quieres empezar con tu programa? ¿Es que has tenido poco esta mañana?», le ha confrontado Ana Rosa en referencia a las numerosas horas de directo ininterrumpidas que ya acumulaba desde las nueve que arranca el magacín. «Es que eres insaciable, te lo digo de verdad eh», ha proseguido rotunda. «¿Te has fijado? Está haciendo así con el reloj para decirme que me estoy pasando», ha destapado mientras dirigía la mirada al director del programa.

«¿A que aguanto los cinco segundos para que sean y media en punto?», le ha advertido. «Ya son y media en punto», ha insistido Joaquín Prat pidiendo que se cortara ya la emisión. «Luce la camisa», le ha espetado con sorna Ana Rosa. Y es que, como ya había manifestado el periodista a primera hora, la prenda no era precisamente de su agrado. «Lo intento. Joder, vaya tela», se le ha oído susurrar. Lo cierto es que no es la primera vez que Joaquín protesta en directo por comerle tiempo de su programa.