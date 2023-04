Isabel Rábago no tiene pudor con lo que se le oye decir de Ana Obregón y Joaquín Prat le corta

Isabel Rábago, que se ha erigido como el gran azote de Ana Obregón, se ha mostrado más demoledora que nunca con la actriz en ‘El programa de Ana Rosa‘. Ha ocurrido cuando en el club social han comentado la nueva fotografía que ha colgado con su nieta en Instagram con motivo de su primer mes de vida. «A mi me parece que ya vale de exhibir a la niña. Lo siento, pero Ana está comercializando con todo esto», ha empezado exclamando Pepe del Real.

«Perdona, pero ¿porque es Ana Obregón? Porque hay gente que pone fotos de sus hijos en sus redes sociales todos los días», ha contrariado Joaquín Prat. «Ana tiene el foco desde hace tres semanas, pero es verdad que hay decenas de famosos nacionales e internacionales que lo hacen. Es una realidad. Hemos visto a actrices famosísimas que han compartido el nacimiento, los primeros pasos, hasta cartas íntimas… Yo apoyo lo que apunta Joaquín», ha apostillado Paloma García-Pelayo.

Justo entonces tomaba la palabra Isabel Rábago para despacharse bien a gusto. «A mí la foto, pues muy bien, todo el mundo tiene derecho a poner lo que le dé la gana. Pero es que ya no es la foto, es que está vulnerando la más absoluta intimidad de esa niña contándonos cosas que ni nos importan y que, además, afectan a una persona que ya no está aquí, que es su otro hijo. Me parece todo muy pornográfico, impúdico y de todo. ¿Que ponga la foto con la niña? Perfecto. Pero si no hubiera dado tantos detalles que ni le corresponden ni creo que tenga derecho absoluto. Porque sobre la niña, vale, pero sobre la persona que está desaparecida (Aless), sin el consentimiento también del padre, a mí me parece esperpéntico», ha aseverado con la mayor crudeza.

Isabel Rábago: «Me parece todo muy pornográfico, impúdico y esperpéntico»

«A ella le viene muy bien para la fundación», ha opinado Miguel Ángel Nicolás sobre las razones por las que Obregón no para de significarse públicamente. «Bertín Osborne tiene fundación, Isabel Gemio tiene fundación. Un montón de personas famosas que tienen hijos con problemas tienen fundaciones y no recurren a los límites a los que está llegando esta señora», ha rebatido la colaboradora, muy firme en su impenitente postura.

Sobre los intentos de suicidio que Ana Obregón relata en el libro El chico de las musarañas, también han sido muy duros tanto Pepe del Real como Isabel Rábago. «Esto es charcutería ya. Ha pasado un límite que creo que no se puede pasar. A Ana solo le importan sus sentimientos y le da igual Alessandro, la memoria de su hijo y todo el mundo. Y frivoliza con temas tan serios como el suicidio. Es algo tan íntimo que no entiendo cómo comercializa y banaliza con algo tan serio como un problema de salud mental o un intento de suicidio. Al final se le va a echar la gente encima. No es necesario», ha comentado él.

«Traspasa todas las barreras. Yo ya no me creo nada absolutamente de lo que escribe esta señora»

«La definición que hace de que el suicidio es un acto de cobardía es lo que ha hecho muchísimo daño porque hay mucha gente que dice ‘pero tú cómo eres tan osada de llamar cobarde a una persona que no sabes lo que tiene detrás’. Me parece que frivoliza con un tema tan delicado que ya traspasa todas las barreras. Y espérate que vayamos desmenuzando el interior de ese libro. Con la fantasía que tiene esta señora, yo ya no me creo nada absolutamente de lo que escribe», ha sentenciado Isabel Rábago.

Unas cada vez más gruesas palabras que Joaquín Prat, escandalizado, ha tenido que detener. «Sinceramente, Isabel, no creo que ella se invente ningún episodio así teniendo en cuenta el momento que estaba viviendo y lo que representa este libro para ella. Otra cosa es cómo se aproxima a este asunto y cómo se refiere a él. Ahí ya podemos tener cada uno nuestra visión y nuestra interpretación, pero de ahí a decir que ella no ha vivido esos momentos… Yo dudo que no los haya vivido», le ha encarado el presentador. «No se puede dudar de su sufrimiento», se ha sumado también Paloma, cortándole de raíz.