Isabel Rábago eleva el pulso y se lanza a llamar así a Ana Obregón en pleno ‘Ana Rosa’

Ana Obregón sigue muy activa en sus redes sociales y ahora ha escrito una carta conmovedora dirigida a su hijo Aless Lequio en su cuenta de Instagram en la que dice, entre otras cosas, que espera no haberle defraudado como madre. Y ‘El programa de Ana Rosa‘ se ha hecho eco de ella y la ha comentado, siendo Isabel Rábago, una vez más, una de las colaboradoras más críticas en sus manifestaciones.

«Su Instagram tiene ahora mismo toda la atención», ha introducido Joaquín Prat. «Qué necesidad de foco por si acaso no tenía suficiente foco todos los días con el foco. Ella lo ha compartido todo, todos hemos compartido su sufrimiento, sus alegrías, pero a mí me parece muy excesiva toda esta exposición pero todo. Es como un torrente de no sé qué. Que yo entiendo que tiene que promocionar el libro, que yo entiendo que tiene que justificar algo que sigo diciendo que ella no termina de gestionar bien como es el tema de su hija nieta o lo que sea, pero creo que es demasiada necesidad de foco. Es como cansina ya», ha sentenciado con su habitual crudeza Rábago.

Isabel Rábago: «Creo que es demasiada necesidad de foco. Es cansina»

«Yo no sé si veis los Instagrams de los demás cuando una influencer celebra que ha dado un pasito, que ha dicho B…», ha rebatido Antonio Rossi. «Coño, hasta lo que van a comer», ha apostillado Joaquín. «Yo lo que espero es que cuando llegue a España y la prensa se abalance sobre ella, que no se queje y diga ‘dejadme tranquila, me estáis persiguiendo, quiero vivir la maternidad tranquilamente'», ha expresado Miguel Ángel Nicolás.

«Ya se ha quejado. Y si yo opino de algo que me estás poniendo encima de la mesa, permíteme. Ha dicho a compañeros que no va a tolerar ninguna crítica, que si sus abogados están mirando todo lo que estamos diciendo. A mí como si me mira el carnet de identidad, me da exactamente igual. Opinaré lo que yo considere de un tema que me ha puesto ella encima de la mesa», ha vuelto a aseverar Isabel Rábago.

«Ella se refiere a políticos y personas de la administración», ha aclarado Rossi. «No, perdona, ella también se refiere a las personas que no comparten su opinión. Ha sentenciado a personas que no comparten su opinión. Entonces, si tú expones tu vida de esa manera, te tienes que exponer a los comentarios negativos. ¿No crees?», ha apuntado Patricia Pardo, también dura con Ana Obregón.

Sobre el debate de la privacidad de la recién nacida ante tanta exposición, Rábago ha colocado el foco más bien en que resucita sentimientos del pasado. «Aquí el tema no es la menor, es lo que supone hablar de determinados temas que hemos olvidado, que pueden a ella darle mucha alegría, pero que también causan mucha tristeza a otras personas», ha dicho en referencia a Alessandro Lequio y el daño que le está causando volver a situar a su hijo Aless en la actualidad.

«A mí que saque a la niña me parece una monería. Es más, dentro de tres meses no se parecerá. O que saque la parte de tu vida íntima que tú desees no da derecho que venga el de enfrente a pasar determinadas fronteras. Pero es que el nivel de intimidad que nos está contando del proceso. Que si la voluntad de una persona que está desaparecida, que si el semen o no semen… Son cuestiones que tenemos que tratar en los platós de televisión porque nos los da la propia protagonista, no porque yo me levante una mañana y me apetezca hablar de una persona que ya no está aquí», ha concluido la colaboradora.