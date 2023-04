Isabel Rábago dice «que me perdone Dios» pero suelta lo más doloroso para Ana Obregón

Desde que hace dos semanas conociéramos el nacimiento de la nieta de Ana Obregón por gestación subrogada la actriz y presentadora ha recibido todo tipo de críticas. Una de las que más rotunda se ha mostrado contra ella sin reparo ha sido Isabel Rábago.

Este lunes, Isabel Rábago ha vuelto a dejar clara su opinión en ‘Ya es mediodía’ tras escuchar las palabras de Alessandro Lequio en su reaparición en ‘El programa de Ana Rosa’ y su actitud con este tema.

Nada más escuchar como Alexia Rivas contaba que ella había tenido acceso al certificado de adopción de la niña, Isabel Rábago era muy clara con su reacción. «Yo he tenido acceso al documento, la persona que me lo enseña lo tiene desde hace un mes. En el documento aparece Ana como madre adoptiva de Ana Lequio Obregón y el nombre de la madre gestante. Y en cuanto al padre no aparece y dice que Ana García Obregón aporta el esperma de manera anónima», relataba Alexia.

«Maravilloso. Me encanta porque ella cada vez que habla complica más la historia. Y esto confirma que lo sabía mucha más gente de la que aparentemente se ha dicho que lo sabían», reaccionaba de primeras Isabel Rábago.

«Me fascina que haga tanto hincapié en lo legal, en lo económico y que nos perdone Dios y nos juzgue a las personas que cuestionamos el mercadeo de toda esta historia. El mercadeo y que nos sorprenda todo esto que está pasando. Parece que hay que decirle amén a todo lo que hace la señora Ana Obregón«, proseguía diciendo la colaboradora.

Tras ello, Isabel Rábago aludía de nuevo a la legalidad. «Pero me sorprende que haga tanto hincapié a la legalidad. Claro que lo ha hecho legalmente en EEUU. Allí ha cumplido las normas pero veremos que pasa ahora en España porque vivimos todos en España claro», sentenciaba la periodista.

Sobre la actitud de Alessandro Lequio en su vuelta a ‘El programa de AR’, Isabel Rábago no ha podido ser más clara. «La frase de ‘creo que es nombre’ ya nos posiciona igual que lo que dijo de que no sabía todo. Es que no necesito que se explaye, se ve perfectamente lo que piensa Lequio», destacaba.

«Aquí el único que está respetando la memoria de su hijo es este señor y lo siento Ana, y que Dios me perdone. Pero es este señor, es que es el único que está respetando la imagen de su hijo. Dice que enciende la televisión y está viendo como hablan de su hijo. Es que es increíble», terminaba recalcando Rábago mostrándose muy dura con Ana Obregón.