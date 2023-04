Emma García despacha fulminantemente a un invitado en ‘Fiesta’ al descubrirse su gran farsa

Javier Ceriani, un popular presentador de la televisión de Miami, ha asegurado que Saúl Ortiz, colaborador de ‘Fiesta‘ con Emma García, compartió un pasado en común, una historia de amor clandestino y mucha pasión con Gerard Piqué. «Ama a Piqué y Piqué lo ama a él», llegó a decir en su programa al tiempo que mostraba una imagen del futbolista con un chico que, según él, era Saúl.

Y no solo eso, pues hizo unas declaraciones mucho más controvertidas al respecto de ese supuesto romance que es rotundamente falso. «17 años tenía Saúl Ortiz cuando se toqueteaba y se besaba con Piqué. Era un menor de edad. Hoy este periodista trabaja en la televisión española y está entrenado para desfigurar a Shakira», aseveró el susodicho sin prueba alguna.

Pues bien, el magacín de Emma García se ha hecho eco de todo ello y ha conectado en directo con él propagador del bulo para que diera la cara y tuviera el valor de enfrentarse a Saúl. «¿Ahí es donde has contado esa noticia de Saúl y Piqué, verdad?», le ha preguntado en primer lugar la presentadora, con la que ha empezado a originarse un clima de tensión muy evidente.

«La pregunta no es si yo conté que el de la foto era Saúl, la pregunta es por qué el mundo entero piensa que es Saúl», ha respondido Javier. «A ver, la pregunta es la que a mí me dé la gana. Lo que tenemos que saber es cuál es la respuesta, que es para lo que estás aquí. A mí me han hablado de ti bien, por eso no entiendo cómo sacas una noticia así, de dónde te llega esta noticia, cuáles son tus fuentes y cómo confirmas esta noticia porque has dicho una serie de barbaridades«, ha sentenciado Emma García.

«No son barbaridades. Yo no tiré la noticia de la foto de Saúl, la tiraron los fans de Shakira, el mundo entero se pensaba que era Saúl porque lo ven enamorado de Piqué, porque tiene una agenda con él, porque él esta recontracaliente con Piqué y porque no es periodista y dice mentiras de Shakira», ha replicado el invitado.

«¿Pero tú estas hablando de mentiras? ¿Tú?«, le ha cuestionado Emma cada vez más seria. «Yo lo que dije fue que había una foto y, okey, no es Saúl, pero no es una noticia que yo creé, porque la difamación es cuando tú sabes que es mentira y lo dices muchas veces. Esto es algo que salió de las redes sociales», se ha excusado una y otra vez Javier Ceriani.

Acto seguido, era el propio aludido, Saúl, el que tomaba la palabra: «A mí sí que me han dicho que eres un buen profesional y que las famosas allí te temen por lo que puedas contar de ellas. Por eso, me sorprende mucho que, dándotelas de tan buen profesional, no me hayas contactado para haberme preguntado. Más que nada porque a mí no me causa ningún dolor que hables de mi orientación sexual, pero es innecesario alentar a los seguidores de Shakira; porque lo que tú has hecho ha sido lanzarme a gente que me está amenazando de muerte. Con este tipo de informaciones y diciendo que estoy enamorado de Piqué lo haces».

«¿Podemos empezar diciendo que el de la foto no es Saúl? Vamos a empezar por el principio», ha exclamado muy indignada Emma García para remarcar ante los espectadores que no era su colaborador el de la foto. «No soy el de la foto y nunca he tenido una relación sentimental con Piqué. Jugar con esto me parece absurdo y luego hablas de algo muy grave porque dices que Piqué tenía relaciones sexuales con menores de edad. Es muy grave lo que estás diciendo. Creo que te harías un favor pidiéndome disculpas a mí y a Piqué», ha añadido Ortiz.

«Esto nació en las redes y va a morir en las redes. Yo nunca dije que ustedes tenían un romance, dije que eran muy amiguitos y que en ese juego de amigos había sensualidad», ha justificado Javier. «Pero que has llegado a decir que yo estoy enamorado de Piqué y que me está pagando Piqué para hacer daño a Shakira. ¿Pero tú eso de dónde lo sacas?», ha preguntado el tertuliano con notable impotencia por esa gran mentira que ha contribuido a difundir el periodista americano.

Emma García: «No te aguanto, ya está. No me hagas perder el tiempo porque estamos en un programa en directo»

Emma García se enfrenta al periodista Javier Ceriani en ‘Fiesta’.

En ese instante, Emma García ha intervenido otra vez para darle la oportunidad a Ceriani de retractarse, pedir disculpas y dejar de alimentar esta farsa: «Llegados a este punto, todos llevamos muchos años y uno, cuando se equivoca, lo normal es que pida disculpas o que admita sus errores. El error está ahí. ¿Tú qué tienes que decir al respecto?».

Sin embargo, el intento ha resultado infructuoso, pues el entrevistado ha continuado en sus trece y no se ha avenido a disculparse. «Yo lo que puedo hacer es darte derecho a réplica. Te invito a mi programa para que puedas aclarar que no eres tú», ha propuesto. «Me pagas el viaje», ha contestado Saúl. «¿Es que no tienen plata en ‘Fiesta’?», ha preguntado Javier con cierta chulería. Eso sí, Emma le ha cortado de raíz.

«En ‘Fiesta’ lo que tenemos es mucha educación. A mí me ha dejado de hacer gracia esta historia y mira que tengo humor eh. Tengo mucho humor, pero contigo se me ha acabado», le ha espetado. «¿Pero por qué estas enojada, cuál es tu problema?«, se ha atrevido a desafiarle el de Miami. «Mira, que no te aguanto, ya está. No me gustan las tonterías y, como esto se ha pasado a la tontería, no me gusta», le ha soltado ella sin rodeos.

«¿Y por qué no sacas todo lo que he contado de Shakira?», le ha reclamado él. «Porque no me da la gana, ya está. Si queréis decir algo más, yo por mí he terminado la conversación. Tenemos muchas cosas que hacer. ¿Vas a seguir por ahí o vas a decir algo diferente a lo que has dicho hasta ahora? (…) No me hagas perder el tiempo porque estamos en un programa en directo. Te ha dicho muchas veces Saúl si quieres pedir perdón y como lo que dices es que Piqué tiene muchos problemas y muchas cosas que hacer pues ya está», le ha despedido súbitamente Emma García al tiempo que le advertía con que «no nos tomes por tontos». Y antes de fulminarle de la pantalla, Javier Ceriani ha dejado esta frase: «No me pudieron crucificar«.