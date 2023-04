‘El programa de Ana Rosa’ pone cara al hombre que habría ayudado a Ana Obregón a ser madre

Ha pasado casi una semana desde que la revista ¡Hola! publicara en exclusiva que Ana Obregón ha sido madre por gestación subrogada a los 68 años. Desde entonces, son muchas las incógnitas y las preguntas que todos nos hacemos. Por ello, ‘El programa de Ana Rosa‘ ha tratado de dar respuesta a algunas de esas dudas.

Así, el espacio que estos días está presentando en solitario Joaquín Prat ante las vacaciones tanto de Ana Rosa Quintana como de Patricia Pardo, contactaba con el Doctor Fernando Akerman, director del ‘Fertility Center of Miami’.

El doctor que ha intervenido en ‘El programa de Ana Rosa’ podría ser el hombre que ha ayudado a Ana Obregón a la hora de gestionar todos los trámites para tener a su hija por gestación subrogada. Durante su entrevista, el doctor ha revelado cuáles son los pasos que se ha de seguir para iniciar este proceso.

«El profesional le hace una evaluación psicosocial para saber que tiene las estructuras adecuadas para poder ser mamá o papá», explicaba Akerman a ‘El programa de AR’ después de que se haya rumoreado mucho sobre si Ana Obregón pasó un examen psicológico para ser madre después de haber dicho que no podía seguir viviendo tras la muerte de su hijo Álex.

Fernando Akerman aclara las dudas sobre Ana Obregón en ‘El programa de AR’

El doctor ha querido dejar claro además que el tema de la edad no importa. «A Ana la condenan a que no pueda ser mamá por tener 68, pero este no es el único criterio y no por tener 30 años va a ser una persona correcta para adoptar. Se puede ser joven, y hablo de casos que he tenido, y no tener salud. Por eso no vamos a rechazar a alguien exclusivamente por su edad», sentenciaba.

Otra de las grandes dudas que ha surgido estos últimos días es cuánto tiempo ha de permanecer obligatoriamente Ana Obregón en Miami y cuándo podría volver a España. «En tres semanas podrá tener los papeles, pero es posible que un pediatra le recomiende que se quede unas seis semanas», aseveraba Akerman en ‘El programa de Ana Rosa’.

Por último, Fernando Akerman ha respondido a otra de las incógnitas abiertas en esta última semana. ¿Qué ocurrirá con la hija de Ana Obregón cuando ella falte? «Siempre se tiene que nombrar a un tutor», añadía el doctor.