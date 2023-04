El lapidario tuit de Belén Rodríguez ante la ruptura de Marta Riesco y Antonio David

Aunque su relación ha sido bastante tormentosa desde el principio, no cabe duda de que la ruptura de Marta Riesco y Antonio David Flores ha sorprendido mucho. Y más después de que la reportera haya anunciado la triste noticia señalando a Rocío Flores. Una noticia sobre la que se ha querido manifestar Belén Rodríguez.

Y es que al igual que ha hecho el Maestro Joao, Belén Rodríguez no se ha contenido en aludir indirectamente a la ruptura de Marta Riesco y Antonio David Flores.

«Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David Flores. Rocío Flores espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías», era el story que compartía la ex reportera de Telecinco en su cuenta de Instagram. Y al verlo, Belén Rodríguez no se ha podido quedar callada.

El sentenciador tuit de Belén Rodríguez

Y es que si ha habido alguien que públicamente ha sido una de las grandes enemigas tanto de Antonio David Flores y Marta Riesco es Belén Rodríguez. Ahora, que además no colabora en Telecinco y no tiene por qué seguir el veto de la cadena a ambos, Belén ha sido clara en su cuenta de Twitter.

«¿Problemas en el paraíso?», soltaba Belén Rodríguez. Un mensaje muy significativo y que todos han interpretado que iba para Marta Riesco y Antonio David Flores después de que la reportera haya sacado a la luz todo lo sucedido asegurando que se había quedado en la calle en plena tormenta justo la noche en la que parece que discutió y se rompió su relación con Antonio David.