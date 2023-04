El Maestro Joao se corona con lo que propaga de la ruptura de Marta Riesco y Antonio David

Es sin duda la noticia del corazón de este jueves: Marta Riesco y Antonio David Flores han roto su relación tras dos años. La ex reportera de ‘El programa de AR’ y ‘Fiesta’ en Telecinco ha señalado a Rocío Flores en su cuenta de Instagram. Y ante esta noticia son varios rostros los que ya se han manifestado públicamente. Es el caso del Maestro Joao.

Y es que la mala relación del Maestro Joao y Marta Riesco viene de lejos. El vidente siempre se ha mostrado de parte de Rocío Carrasco y por eso sus ataques hacia Antonio David Flores y Marta Riesco han sido bastante usuales.

Hace un año, el Maestro Joao ya se mostró muy crítico con Marta Riesco cuando aseguró que había recibido una llamada de Rocío Carrasco para participar en el concierto homenaje a su madre Rocío Jurado. Y en los últimos meses, cuando la reportera se enfrentó a ‘Sálvame’ y fue despedida, el vidente ha sido contundente contra ella.

Tras conocer la noticia de la ruptura entre Marta Riesco y Antonio David Flores, el Maestro Joao no se ha podido contener. Así, el colaborador de ‘Viernes Deluxe‘ no ha dudado en exponer varias reflexiones a través de su cuenta de Twitter.

Los ocho tuits del Maestro Joao

De hecho, el Maestro Joao ha llegado a publicar hasta ocho tuits en los que alude de forma indirecta a la ruptura. «Empieza el juego», empezaba diciendo. «Karma querida, karma», decía en otro aludiendo indirectamente a Marta Riesco. «Pedro Navaja, matón de esquina quien a hierro mata, a hierro termina. Valiente pescador, pa’l anzuelo que tiraste en vez de una sardina un tiburón enganchaste!», escribía en otro tuit parafraseando una canción.

«Se nos rompió el amor, de tanto charco. Fin», exponía en otro usando una de las míticas canciones de Rocío Jurado. «Papá, ya está hecho. Fin», afirmaba en otro mensaje aludiendo así a una de las polémicas frases que Rocío Flores empleó cuando le dijo a su padre que ya había llevado a cabo su plan tras la discusión en la que agredió a su madre.

Pero lejos de quedarse ahí, el Maestro Joao siguió reflexionando sobre el tema en su cuenta de Twitter. «Juro que no me estoy riendo», «Solo lo siento por el perrito, lo demás… karma» y «El AS no apareció pero me da a mí que la sota de bastos sí», añadía el vidente.

