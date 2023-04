El inesperado proyecto con el que Coto Matamoros anuncia su regreso a la pantalla

Hace 20 años, Coto Matamoros fue uno de los colaboradores más reconocidos y controvertidos de la pequeña pantalla. Entre los exitosos programas en los que colaboró, se encuentran ‘Crónicas Marcianas’, ‘TNT’, ‘La Noria’ o ‘Tómbola’, donde protagonizó numerosas polémicas por su fuerte carácter.

Sin embargo, tras años de fama, el hermano de Kiko Matamoros decidió desaparecer de los medios. Según confesó él mismo a ‘Jaleos’, «mi vida consiste básicamente en buscar la felicidad. Y todo ese mundo me aleja de ella. No deseo que la gente sepa nada de mí. Busco la belleza como posibilidad constante y esa emoción no se encuentra en la basura que supone hacer juicios de gente que vive en el estercolero de la tele».

En una entrevista concedida al podcaster Jordi Wild en 2021, Coto Matamoros habló durante casi tres horas sobre su infancia, sus adicciones, su paso por la televisión, sus aficiones musicales y su vida personal. Incluso llegó a reconocer cuáles eran sus ingresos en televisión en aquella época: «18.000 euros por programa». A eso habría que sumar un extra por los programas del corazón los fines de semana, con los que hacía que se embolsase más de 100.000 euros mensuales. Una auténtica barbaridad.

Coto Matamoros planea convertirse en ‘youtuber’

Ahora, dos décadas después de aquella época, Coto Matamoros tiene en mente regresar a los medios, pero no a la televisión, sino como ‘youtuber’, algo que está tan de moda ahora. «Si llego a 50.000 seguidores me abriré un canal de YouTube para atacar a la democracia y visitar lugares de diversión», advierte.

Por el momento, cuenta con 28 mil seguidores en su perfil de Twitter, donde da su opinión más ácida sobre diversos temas de actualidad. ¿Se decidirá finalmente a hacerse youtuber?