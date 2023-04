Marta López Álamo hace este anuncio sobre su maternidad con Kiko Matamoros

Marta López Álamo y Kiko Matamoros son una de las parejas más famosas de nuestro país. Tanto la modelo como el colaborador de ‘Sálvame‘ tienen que hacer frente a críticas a diario por su diferencia de edad, pero ellos no permiten que los comentarios despectivos les afecten y tienen claros cuáles son sus planes de futuro.

El colaborador de ‘Sálvame’ en todo momento ha dejado claro que quiere volver a ser padre de la mano de Marta López Álamo. «Quiero tener un hijo estando en la tierra. Tengo la suerte de que estoy con una pareja muy joven y sé que mi hijo no se va a quedar huérfano de padre y madre. Vamos, es posible por una catástrofe o algo antinatural», ha declarado.

Ahora es Marta López Álamo quien, a través de su podcast en Mtmad, ha hablado de sus planes respecto a la maternidad. Lo que tiene claro es que no quiere que ser madre le afecte a su faceta como modelo, por lo que su maternidad «viene con chica incluida». Aunque aclara: «No para que me haga a mí de madre, yo quiero cuidar a mi hijo, solo que no quiero dejar de trabajar».

Kiko Matamoros y Marta López Álamo en su podcast ‘Amar para vivir’.

En su día, en el mismo podcast, Kiko Matamoros ya se pronunció al respecto: «A mí me gustaría tener gemelos porque se establece un vínculo distinto de fraternidad». Además, hablaba de la diferencia de edad: «Tengo que ser consciente que no voy a vivir con plenitud la vida de mi hijo. Cuando tenga 20 años, posiblemente yo tenga un pie en el estribo».

Pero pese a la diferencia de edad, Kiko Matamoros declaraba querer seguir construyendo un futuro con Marta López Álamo, aunque es consciente de sus puntos débiles: «Nuestra relación, que es real, evidentemente, porque sino no sería, creo que tiene fecha de caducidad. Lo honesto y lo cabal será no ser un lastre para quien te ha hecho feliz y creo que habrá un momento donde sea inevitable. Los cuatro años que he vivido con Marta me han parecido los más bonitos de mi vida. Ya no esperas a determinada edad grandes cosas del amor y he tenido la suerte de que se produzca ese milagro».