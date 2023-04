El giro de acontecimientos con lo destapado entre Yulen Pereira y Katerina en ‘Supervivientes’

Tras su salida de ‘Supervivientes 2023‘, Katerina Safarova no ha perdido el tiempo. La joven, que durante las últimas semanas pedía su expulsión, ha disfrutado de comidas con amigos que han dado mucho de lo que hablar. Tal y como se ha podido ver durante la entrega de ‘Conexión Honduras’, la exconcursante rusa ha comido acompañada de Yulen Pereira.

Este encuentro entre los dos jóvenes, que se conocieron en su viaje de vuelta a España, se ha conocido a raíz de las publicaciones de la rusa en redes. Cabe recordar que Yulen Pereira regresaba de los Cayos Cochinos tras sorprender a su madre, Arelys Ramos. Por su parte, Katerina Safarova regresaba tras ser la cuarta expulsada definitiva de ‘Supervivientes 2023’. «Nos hemos conocido volando desde Honduras. Me llevo muy bien con su madre, he hablado mucho con su madre. Me cae súper bien», ha reseñado ella.

De vuelta a la relación entre Yulen Pereira y Katerina, el reality ha emitido unas imágenes de la expareja de Anabel Pantoja comiendo en casa de Katerina Safarova. «Este es el lunch que he preparado y el invitado es… hello, my big brother (mi gran hermano). No sé si supero a Arelys, imposible», comentaba la joven mientras se podía ver a Yulen degustando el plato que le ha preparado la exconcursante. Sobre el encuentro y ante los rumores sobre su relación con Yulen, la principal aludida ha ironizado: «Me encanta porque cualquier chico que salga en mis historia ahora mismo va a ser como siempre en la lista de novios de Katerina».

Poco después, el presentador ha vuelto a abordar el tema: «Ahora ya siendo sinceros, ¿estás intentando esperar a que salga Manuel para intentar retomar vuestra relación?». Una pregunta que poco o nada le ha gustado a Katerina: «Me cansa repetir la misma pregunta y contestación. Espero a que Manuel salga del concurso y me encantaría seguir conociéndole». En la misma línea, Ion Aramendi le ha preguntado si las imágenes con Yulen Pereira podrán influir en la reacción de Manuel. Lejos de quedarse callada, Katerina le ha espetado: «Y, por qué no? ¿Es que no puedo salir de mi casa y no puedo tener amigos chicos?».

La reacción de Raquel Bollo ante las imágenes de Katerina con Yulen Pereira

Además de las explicaciones de Katerina Safarova, uno de los focos de atención en plató ha estado en Raquel Bollo. Se trata de la madre de Manuel Cortés, el concursante con el que durante las últimas semanas la joven se ha mostrado más que cómplice. Su reacción a las imágenes de la rusa ha dado mucho de lo que hablar. En un primer momento, Raquel Bollo ha comentado para restarle hierro al asunto: «Es una comida con un amigo, es lo que me parece».

Sin embargo, cuando en plató varios colaboradores apuntaban a que podría simbolizar algo más, Raquel Bollo ha saltado diciendo: «Lo que me hace recordar es cómo se echaron encima cuando yo dije que me parecía que estaba tonteando con Artur. Mira por dónde ponéis esto y sois vosotros los que pensáis que puede haber un tonteo. Con lo cual no se puede hablar».