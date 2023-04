Lo que no se había visto de Yulen Pereira y Arelys hablando así de Anabel en ‘Supervivientes’

La visita de Yulen Pereira a Arelys Ramos en ‘Supervivientes 2023‘ sigue dando de lo que hablar. Durante la emisión de la entrega comandada por Carlos Sobera se han podido ver imágenes inéditas del encuentro en el que se abordaron más extensamente temas como la ruptura del joven con Anabel Pantoja. No ha sido el único sino que Yulen también le ha mandado un claro mensaje de cara a la relación de Arelys con Asraf en el concurso.

«Piensa bien lo que vas a hacer. No te quedas a veces como no me mojo. Defiende lo que crees. Lo que está bien lo dices y lo que está mal, también. Sin miedo a lo que piense la gente. Tú sabes que hay cosas que están sucediendo que no son justas y lo sabes y te hemos visto. Lo has dicho en ‘La Palapa’, lo has dicho en otros lados y a mí me duele porque sabes que para mí Anuar es mi hermano y Asraf es mi hermano», ha sido el recado de Yulen Pereira a su madre. «Pues me mojaré más», ha contestado ella.

La futura llamada de Arelys Ramos a Anabel Pantoja

Así pues, sobre su posible marcha al estar nominada, Yulen Pereira le ha trasladado un nuevo consejo. «Disfruta, sigue tu concurso», le ha repetido el joven. De igual manera y de forma inédita, se ha podido ver cómo ambos seguían abordando la noticia de la ruptura entre Yulen y Anabel. «Todo está bien. Lo más malo que te he contado es lo de Anabel, que Anabel y yo lo dejamos», le ha explicado él. Por su parte, Arelys apenas ha atisbado a exclamar: «¡Qué pena!».

«Ya te contaré algunas cosas que parece que han pasado. No ha habido ningún motivo de peso gigante. O sea, es lo que ha ocurrido y ya está», ha proseguido diciendo Yulen Pereira. Así pues, Arelys ha asegurado que mantendría una conversación con la que hasta ahora ha sido su nuera: «Pues cuando llegue ya la llamaré y hablaré con ella tranquilamente».

Posteriormente en plató, Yulen Pereira ha explicado la preocupación de su madre conforme a la noticia de la ruptura. «¿Te sorprendió o no? La reacción que tuvo tu madre al contárselo», le ha preguntado Carlos Sobera. Por su parte, la expareja de Anabel le ha restado hierro al asunto al apuntar: «Al final, es la reacción de la madre que se preocupa en su hijo, cómo estaba yo. Sobre todo e centró en cómo estás tú». De igual manera, Yulen se ha pronunciado sobre la conversación que mantendría su madre con la que hasta ahora ha sido su pareja:»Creo que al final lo mejor es eso, que tengan una conversación normal y cordial».