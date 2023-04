David Bisbal paraliza ‘La Voz Kids’ e impugna a Aitana como coach: «Me está doliendo»

Este sábado, 29 de abril, Antena 3 ha emitido la tercera gala de Audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’. Hay que recordar que durante las primeras entregas, Pablo López está sustituyendo a David Bisbal por motivos de agenda del almeriense. Sin embargo, durante la noche de este sábado, éste no ha dudado en intervenir mediante una conexión telefónica para ponerle los puntos sobre las íes a Aitana.

Después de que la cantante catalana se quedase con varias voces muy buenas, David Bisbal irrumpía por sorpresa mediante una llamada a Pablo López. «Aitanilla, mira. Te he visto que has crecido mucho, y he pensado que como ya eres mujer, ¿qué te parece si ya nos podemos bloquear entre nosotros?», le propuso el cantante, poniendo fin a la promesa que se habían hecho ambos de no ponerse la zancadilla durante la fase de Audiciones.

Estas palabras pillaron por sorpresa a Aitana, que no sabía ni qué decir: «¡Uy! David, eso me está doliendo un poco, he de decirte, a la vez que es bonito. Puedo hacerlo, pero porque está Pablo ahora». De esta forma, accedía a utilizar el botón de bloqueo con su compañero.

Aitana, «dolida» con la petición de David Bisbal

«Exacto, solamente te voy a pedir una cosa: utiliza todos los bloqueos con Pablo, para que cuando yo vaya no me tengas que bloquear a mí, por favor», le pidió David Bisbal a través del teléfono. «¿Yo la puedo bloquear a ella, David?», le preguntó Pablo López. «¡Ay, qué pena! Venga, vale, sí», sentenció el almeriense, antes de despedirse.

«Lo de romper el pacto quiero tomármelo como que es porque no está él personalmente, sino porque está Pablo, sinceramente, porque, si no me dolería mucho. No es algo que yo quisiese romper, porque me parecía algo muy fiel y muy bonito de nuestra amistad. Al principio me ha dolido, pero luego lo he entendido. A Pablo, porque es Pablo, pero a David no le voy a bloquear», reconoció Aitana ante las cámaras del programa, dejando claro que seguirá manteniendo su promesa con David Bisbal.