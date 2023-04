Sebastián Yatra hace algo inaudito en ‘La Voz Kids’ y Eva González clama: «Poca vergüenza»

Este sábado, 29 de abril, Antena 3 ha emitido una nueva entrega de ‘La Voz Kids’ en la que una de las protagonistas ha sido Ana. Los cuatro coaches se han girado nada más escuchar la sublime voz de la niña. Pero ha sido Sebastián Yatra el que ha tirado de ingenio para intentar llevársela a su equipo, aunque la artimaña ha resultado sin demasiado éxito.

Pablo López, que representa al equipo de David Bisbal, solo tuvo buenas palabras para la pequeña. Al igual que Rosario Flores, que le suplicó que le escogiese a ella, ya que se había quedado obnubilada con su voz. Por su parte, Aitana también intentó quedársela y le prometió hacer cosas muy interesantes si se iba a su equipo.

Pero fue Sebastián Yatra el que más llamó la atención por su ingeniosa maniobra para quedarse con «la voz que más nos ha impresionado», según le dijo. «Normalmente, no me gusta hablar de mi vida privada, y menos de mis tatuajes. Cada uno tiene sus tatuajes escondidos y yo me hice uno recientemente. Es como una coincidencia muy extraña. Me hice uno que dice ‘Ana Sana’ y ese es tu nombre. Es como si Dios estuviese mandando una señal… No estás tatuada solo en mi piel, sino en mi corazón…», le comentó el colombiano, dejando en shock al resto de coaches y a la propia niña.

De nada le sirvió a Sebastián Yatra su ingeniosa artimaña

Sebastián Yatra en el plató de ‘La Voz Kids’

Y es que al cantante no se le ocurrió otra cosa que pintarse el nombre de la concursante en su tobillo y enseñárselo directamente para ganarse a la niña. «¡Qué poca vergüenza tiene Yatra, por favor!», espetó sin cortarse Eva González desde la sala donde se encontraba con los familiares.

«Tú no te creas mucho todo lo que te dice, que enreda mucho. ¡Sebas, no le digas tantas cosas!», le frenó Rosario Flores al comprobar que la concursante había quedado atónita al creer que el cantante latinoamericano se había tatuado por ella. Sin embargo, de poco le sirvió esta insólita maniobra, pues la joven finalmente decidió irse con Aitana, con la que pidió cantar a dúo.

Una determinación que dejó sin palabras a Sebastián Yatra. Se mostró devastado al ver cómo pese a sus inauditos intentos él fracasaba estrepitosamente y Ana escogía a la cantante catalana. Rosario y Pablo López también se exhibieron resignados al quedarse sin una de las mejores voces femeninas que han pasado, de momento, por el escenario de ‘La Voz Kids’.