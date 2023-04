Carmen Borrego se marcha súbitamente de ‘Sálvame’ por lo que se ha llegado a destapar de su marido

Carmen Borrego no está atravesando una buena época por culpa de su poca (o nula) relación con su hijo y su nuera, que está a punto de dar a luz a su primer nieto. Y por eso, este martes ha terminado pagándola con Adela González en ‘Sálvame‘ tras un rifirrafe con Belén Esteban por culpa de una filtración del programa.

‘Sálvame’ se hacía eco de una broma a Carmen Borrego en la que trataban de estafarla. Tras ello, el programa emitía un mensaje que al parecer le envió su marido José Carlos la semana anterior durante el programa en el que ponía

«dile a Belén Esteban que es una HDP». Un mensaje que hacía explotar a Belén Esteban.

«No voy a hablar un mensaje privado de mi marido«, recalcaba Carmen Borrego. «Me parece muy feo porque a mí Miguel en la vida me diría dile a un compañero tuyo que es tal», se quejaba Belén Esteban. «Es que el mensaje es literal», insistía Adela González cuando se veía en pantalla una recreación del mensaje que recibió Borrego de su marido.

«José Carlos te voy a decir una cosa», trataba de decir Belén Esteban mientras Carmen Borrego pedía que dejara tranquilo a su marido que no es alguien público. «Qué coño, lo voy a dejar tranquilo. ¿Qué pone ahí? Está en el pantallón. A mí tu marido no me llama eso», contestaba indignada Belén Esteban. «Lo que le tienes que decir a José Carlos es los buenos consejos que te he dado siempre, me ha dolido mucho porque le tenía cariño. ¿Tú ves bonito llamar a una compañera así?», decía Belén antes de intentar abandonar el plató.

El mensaje de José Carlos, el marido de Carmen Borrego sobre Belén Esteban

Mientras Adela González comentaba lo «tocada» que se había quedado Belén con ese mensaje. «Es que me da lo mismo porque mi marido jamás ha puesto nada cuando he tenido una discusión con alguien. Que él se meta en lo suyo, que yo estaba hablando de un tema de Kiko Hernández, Belén Rodríguez, ella y Terelu Campos», insistía Belén cabreada.

Por su lado, Carmen Borrego insistía en que ella no iba a participar de este juego ni a hablar de un mensaje privado de su marido. «Dejad a José Carlos», les pedía una y otra vez la colaboradora. «Si vais a seguir con mensajes privados de mi marido yo no participo«, recalcaba Borrego levantándose de su asiento. «Ni José Carlos trabaja aquí ni José Carlos ha hablado públicamente. Me parece muy injusto«, proseguía quejándose la colaboradora.

El corte de Carmen Borrego a Adela González

En ese momento, Adela González trataba de seguir con el tema. «Estás viendo a Belén», le señalaba la presentadora. «Dejad a José Carlos en paz», insistía Borrego. «Si yo le estoy dejando», replicaba Adela. «José Carlos no ha dicho eso públicamente. Él me puede poner a mí lo que le de la gana, aunque a Belén le siente mal que yo lo puedo entender. Pero como José Carlos no trabaja aquí», le espetaba Borrego a la presentadora.

«Mi marido ni piensa que Belén es una HP ni lo ha dicho con mala leche, lo ha dicho en un momento para defender a mí porque me ve que lo estoy pasando mal y ya está. No tiene más importancia. Se ha equivocado, pero José Carlos no trabaja aquí y creo que hacer esto no viene a cuento», defendía Borrego. «Pero Carmen estamos cumpliendo las órdenes de José Carlos», soltaba entonces Adela González.

«Eso no lo ha puesto José Carlos para que sea público. ¿Te enteras o no?», terminaba replicándole Carmen Borrego dándole un corte a Adela González. «Yo entiendo castellano perfectamente», se defendía la presentadora. «Bueno pues es que te lo he dicho treinta veces, te lo puedo decir cuarenta, estoy muy cansada», concluía Borrego antes de marcharse del plató llorando.