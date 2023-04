Así de irreconocibles están hoy los ‘Power Rangers’ originales 30 años después de la serie

‘Power Rangers: Ayer, Hoy y Siempre’ es el nombre del especial que prepara Netflix para reunir de nuevo a varias generaciones de Rangers. La serie original, que se estrenó en 1993, fue la fuente para un sinfín de productos relacionados. La división de juguetes fue un auténtico boom, sobre todo en nuestro país. Y, tras el final de la serie original, que culminó con una película en 1997, llegaron otros Rangers, cómics, libros, merchandising, películas…

Ahora, 30 años después de la emisión del primer capítulo, Netflix estrena este 19 de abril una nueva etapa de los personajes:

«En ‘Mighty Morphin Power Rangers: Ayer, hoy y siempre’, 30 años después de que el sabio y poderoso Zordon formara los Mighty Morphin Power Rangers, el equipo se encuentra cara a cara con una amenaza familiar del pasado. En medio de una crisis global, están llamados una vez más a ser los héroes que el mundo necesita. Inspirado en el mantra legendario de la franquicia ‘Una vez Ranger, siempre Ranger‘, Ayer, hoy y siempre les recuerda a todos que cuando te conviertes en un Ranger, siempre eres parte de la familia Ranger y siempre eres bienvenido«.

La expectación es enorme, y hay muchas ganas de volver a ver a varios de los personajes clásicos en acción. Pero… ¿qué ha sido de todo el equipo original de los ‘Power Rangers’ en estos 30 años?

Austin St John, el ranger rojo

Austin St. John

El mítico Power Ranger Rojo. Ha habido diferentes encarnaciones a lo largo de la historia de la serie, pero St. John fue votado como el mejor de todos. Además, ha seguido unido a la franquicia, ya que participó en Power Rangers Wild Force y Power Rangers Beast Morphers.

Pero no todo ha sido fácil. Tuvo su momento complicado con la justicia por una acusación de supuesto fraude hace un par de años. De hecho, está a la espera de juicio (razón por la que no aparecerá en el especial de Netflix). Y, además, la leyenda urbana de que se convirtió en actor porno gay porque no tenía dinero fue uno de los primeros mitos de la era pre-redes sociales. Aunque ha sido largamente desmentido, costó mucho que esa leyenda desapareciera de su vida.

Además, Austin St. John es un experto en artes marciales. Cinturón negro de varios estilos de defensa personal (taekwondo, judo y kenpo), trabajó como instructor de artes marciales y escribió el libro Karate Warrior: A Beginner’s Guide to Martial Arts.

David Yost, el ranger azul

David Yost

La historia de David Yost da para una película… y de terror. Encarnó al Power Ranger Azul en el equipo original pero se vio forzado a abandonar la serie. ¿La razón? Yost hizo pública su homosexualidad y eso le valió acoso por parte del equipo. Miembros de producción, dirección e incluso guionistas empezaron un acoso y derribo contra Yost que le hizo abandonar la serie.

Ese abandono le llevó al mundo de las terapias de conversión. «Me registré en un hospital durante cinco semanas y tuve que comenzar el proceso de aprender a aceptarme, lo cual fue muy difícil; me tomó muchos años», confesó el actor recientemente. Por suerte, hoy en día es un activista por los derechos LGTBI y se ha reconciliado con la serie que le hizo famoso. Es el principal valedor de la reunión de Netflix.

Jason David Frank, el ranger verde

Jason David Frank

Jason David Frank interpretó a Tommy Oliver no solo en la serie original, sino durante un total de 123 episodios sumando todas las series de Power Rangers. Se convirtió en el líder, el famoso Power Ranger Verde, que acababa convirtiéndose en Blanco. Frank fue además profesional de artes marciales. Pero la pérdida de su hija hace unos años provocó que cayera en una profunda depresión, acabando con su vida en 2022.

Antes de su fallecimiento, el actor rechazó participar en el especial de Netflix porque decía no fiarse de Hasbro y Saban, productoras de la película. Aun así, siempre fue uno de los personajes más queridos de toda la franquicia.

Amy Jo Johnson, la ranger rosa

Amy Jo Johnson

¿Quién no quería ser la Power Ranger Rosa? ¡Si era la más molona! Y sobre todo gracias a su actriz, Amy Jo Johnson, que destilaba carisma por los cuatro costados. Johnson es la que mejor carrera artística ha desarrollado del grupo original. Participó en la serie ‘Felicity’ y también se ha centrado en el mundo de la dirección. Recientemente dirigió un episodio de la popular serie ‘Superman y Lois’.

Pero Johnson no volvió a interpretar al Power Ranger Rosa. Y tampoco estará en la reunión de Netflix. Las redes especularon que era por dinero, pero ella zanjó los rumores tajantemente. «Por favor, parad de decir que no he hecho la reunión por dinero. Simplemente no es verdad. Quizá simplemente no quería llevar mallas ajustadas a mis 50 años o no podía ir a Nueva Zelanda durante un mes».

Walter Emanuel Jones, el ranger negro

Walter Emanuel Jones

De la mejor carrera post-Power Rangers a la peor. Walter Emanuel Jones fue despedido de la serie debido a problemas con el equipo en la segunda temporada. Pese a ello, va a volver a interpretar al personaje en la reunión de Netflix, 30 años después.

Actualmente, presta su voz como actor de doblaje en videojuegos y series animadas. Pero salvo eso, su carrera actoral no acabó de despegar.

Thuy Trang, la ranger amarilla

Thuy Trang

La vida de Trang también es de película. Nacida en Vietnam, tuvo que abandonar su país. En busca de un futuro mejor, su familia se coló ilegalmente en un carguero estadounidense y a punto estuvo de ser lanzada por la borda. Ya en Estados Unidos empezó a estudiar para ser Ingeniera Civil, pero el mundo de la actuación se cruzó en su camino y acabó interpretando a Trini, la Power Ranger Amarilla (microracismo que hoy nos haría llevarnos las manos a la cabeza).

Tras la serie, siguió ligada al mundo de la actuación. Pero un trágico accidente de coche le quitó la vida en 2001. La reunión de Netflix rendirá homenaje a la actriz, ya que su muerte en la ficción será uno de los detonantes de la reunión del equipo.