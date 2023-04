Ana Obregón aclara en ‘Sálvame’ el impactante rumor que ahora circula sobre ella

Siete días después de dar la campanada al anunciar su maternidad a los 68 años por gestación subrogada, Ana Obregón volvía a protagonizar la portada de ¡Hola! presentando a Ana Sandra, su nieta e hija de su hijo Aless.

Y como ya pasó hace una semana, su entrevista está en boca de todos. Así, ‘Sálvame‘ volvía a montar una mesa de debate como ya hiciera la semana pasada. Eso sí, en esta ocasión el programa además de sus colaboradores habituales sumaba a dos expertas en la materia para analizar alguna de las cuestiones clave.

Así, ‘Sálvame’ recibía a la abogada Ariana Margiotta y a la psicóloga Aránzazu Junquera para hablar con ellas sobre la noticia y aclarar algunas dudas como el testamento ológrafo, la situación en la que se puede encontrar Ana Obregón y el futuro de la niña al ser consciente de que su padre está muerto y que su madre es a la vez su abuela.

A lo largo del programa, Kiko Matamoros se mostraba muy duro con Ana Obregón y llegaba a dejar caer que podría haber otro bebé en camino. Algo que María Patiño desmentía por boca de la propia presentadora y actriz, aunque dejaba la puerta abierta a que lo haya en un futuro. «No hay ningún bebé, pero tengo ganas», eran las palabras que Obregón le puso a María Patiño en un mensaje.

Pero más allá de María Patiño, otros dos rostros de ‘Sálvame’ habían recibido durante la emisión del programa sendos mensajes de Ana Obregón. Por un lado, Terelu Campos, que ya la semana pasada se mostró sin saber muy bien qué decir sobre este asunto.

Terelu Campos, Adela González y Belén Esteban en ‘Sálvame’.

Así, Terelu Campos comentaba que hasta este mismo miércoles no se había atrevido a mandarle un mensaje a Ana Obregón. Y que ahora su amiga le había respondido. «Le he puesto un mensaje en el que le digo que no he querido decirle nada hasta saber por su boca toda la información», explicaba la presentadora.

Y tras ello, era Ana Obregón quien le había respondido. «Me pone ‘Mi querida Terelu no sabes la sensación que tengo, es emocionante. Solo una madre entiende lo que es perder un hijo, nadie se puede imaginar el infierno que he vivido. Un beso gigante y un corazón», leía Terelu.

Mientras que Belén Esteban, que se ha mostrado en todo momento defensora de Ana Obregón, también leía el mensaje que le había puesto a ella. «A mí me pone ‘Querida Belén gracias por apoyarme. Tú que eres una gran madre me entiendes, qué mayor prueba de amor hacia un hijo, muchos besos», añadía la colaboradora.