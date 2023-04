‘Sálvame’ detona el bombazo final: Ana Obregón estaría esperando un segundo bebé

El caso de la maternidad de Ana Obregón ha dado un giro este miércoles con la confirmación de que en realidad es la abuela biológica de la niña pues su padre es Aless Lequio. Una noticia que ha vuelto a agitar el debate. ‘Sálvame‘ volvía a dedicar el programa a analizar el tema y Kiko Matamoros se ha mostrado rotundo.

Uno de los temas que ha generado mucho debate en ‘Sálvame’ es si existe o no el testamento ológrafo. Es decir si existe un documento firmado por un notario que acredite que Aless Lequio confesó que quería que se usara su semen para cumplir su deseo de ser padre.

En ese sentido, Kiko Matamoros defendía en ‘Sálvame’ que ese documento no puede existir. «La idea de Aless era tener cinco hijos. Pero retrocediendo en el tiempo y acordándonos cuándo se produjo el fallecimiento de Aless a mí todavía se me llena el cerebro de dudas. Estábamos en plena pandemia y dudo muchísimo que se pudiera desplazar ningún notario a un hospital», aseveraba el colaborador.

«Pedro Adriana la abogada nos ha dicho que los médicos pueden ejercer de testigos de peso porque tienen la capacidad de decidir si están en plenas facultades», le replicaba Terelu Campos. «Sí, y los capitanes de barco», soltaba Matamoros con cierta sorna.

En ese momento, era Adela González la que cortaba a Kiko Matamoros para corregirle su información. «No estábamos en pandemia estricta, era cuando podíamos salir unas horas, había permisos para ir a los hospitales», recalcaba la presentadora de ‘Sálvame’. «No es que tenga dudas es que lo tengo super claro», añadía la vasca.

Matamoros, alto y claro contra Ana Obregón: «Egocentrismo desmedido»

Kiko Matamoros, muy duro contra Ana Obregón

Justo después, Kiko Matamoros se mostraba contundente con Ana Obregón al valorar la entrevista de ¡Hola!. «Ayer cuando leí la entrevista me quedé de piedra. Me parece de un ejercicio de narcisismo absolutamente innecesario, de un egocentrismo absolutamente desmedido, de un afán de notoriedad tremendo poniéndose ella por encima de cualquiera de los intervinientes o afectados de este proceso», destacaba el colaborador de ‘Sálvame’.

«Una señora que en su día peleó por preservar la intimidad de su hijo, que se modificó la ley del menor gracias a su actuación y hoy no solo saca en portada la cara de su hija-nieta o como la queramos llamar. Pero no solo nos descubre la carita de su nieta sino lo que es algo infinitamente peor que es destripar la intimidad de su hijo fallecido, de la hija de su hijo, etcétera», sentenciaba Kiko Matamoros.

La bomba de ‘Sálvame’: «Hay un rumor de que hay otro embarazo»

Por otro lado, Kiko Matamoros destacaba que «hemos sido muy respetuosos y muy caritativos con ella porque el drama que había vivido nos daba para ello, pero verdaderamente más de uno pensábamos que era excesiva la exposición del dolor que estaba haciendo». «Cuando 15 días antes del nacimiento de la niña lo que publicas es yo lo quiero es morirme para irme al cielo y abrazar a mi hijo y a mis padres no tiene ningún sentido lo que manifiesta hoy en la revista», añadía.

Finalmente, Kiko Matamoros soltaba un auténtico bombazo que podría poner patas arriba otra vez el país y revolucionaba ‘Sálvame’. «Es que no ha cumplido el objetivo de su hijo del todo porque el deseo de Aless era tener cinco hijos y ella no descarta hacerlo», recordaba. «Pero eso es una coletilla», justificaba Kiko Hernández.

«No, no lo dice ella y ojo porque el rumor que está en las redacciones es que viene otro de camino. Y te digo más, la persona que filtró hace cuatro meses este embarazo es la misma persona que ha filtrado que hay otro embarazo en camino en Argentina», soltaba Matamoros. Algo que terminaba confirmando Terelu Campos: «Eso es una información que tenemos y es así».

Poco después, María Patiño irrumpía en ‘Sálvame’ para contar que acababa de hablar con Ana Obregón sobre la bomba de Kiko Matamoros. «Le hice una pregunta de si había más bebés en camino y me acaba de contestar hace 10 minutos. Y lo que me dice literalmente es ‘No hay otro bebé. Pero tengo ganas’«, desvelaba la presentadora.