Una abogada en ‘Sálvame’ rebate a Matamoros por la acusación que vierte sobre Ana Obregón

Después de que Ana Obregón haya dado por fin la exclusiva y haya confirmado que en realidad es la abuela de la niña y su madre legal; son muchos los temas que están en el aire y por debatir. Y eso es lo que ha querido hacer ‘Sálvame’ este miércoles con una mesa con expertos y colaboradores como Kiko Matamoros, Belén Esteban y Kiko Hernández.

Así, ‘Sálvame’ trataba de poner un poco de luz sobre el supuesto testamento ológrafo que dejó Aless Lequio una semana antes de fallecer después de contarles a sus padres que su deseo era ser padre. Así, Ana Obregón en su entrevista avanza de la existencia de un documento pero a la vez habla de que el deseo de su hijo solo fue escuchado por ella y por su padre Alessandro.

En ese sentido, hay muchas dudas de si realmente existe un documento firmado por el propio Aless y acreditado por un notario en el que venga recogido que se usara su semen para tener descendencia. En ese sentido, Kiko Matamoros ha recalcado que no hay ningún documento escrito y que todo fue de palabra por lo que no habría base legal.

«Ojo a lo que dice, porque habla de que su hijo se lo expresó verbalmente a los dos, pero no hay nadie más que de fe de ello, que sea testigo. Teniendo en cuenta que estamos hablando de un joven que estaba en cuidados paliativos, un juez podría tumbarlo todo porque no estaba en sus plenas facultades y allí no había notario ni firma ni nada», recalcaba Kiko Matamoros.

La abogada Ariana Margiotta deja fuera de juego a Kiko Matamoros

Al escuchar las palabras de Matamoros, Ariana Margiotta, la abogada invitada por ‘Sálvame’ se revolvía en su asiento. «Mi reserva a este comentario», soltaba la experta dejando así a Matamoros fuera de juego. «Decir eso de los cuidados paliativos es mucho suponer. Hay medicamentos paliativos que pueden modificar la voluntad, pero hay otros que no», replicaba entonces Margiotta.

Kiko Matamoros tomaba la palabra para defender su argumento ante la abogada. «En los que se utiliza la morfina, en esos momentos, la morfina desde luego es un agente que modifica absolutamente la voluntad de las personas», insistía el colaborador tratando de llevar la razón.

Era entonces cuando Terelu Campos daba la cara por la abogada y se sumaba a su testimonio. «Hay que destacar que hay mucha gente que ha cambiado sus últimas voluntades durante sus cuidados paliativos y es algo perfectamente legal, no tienen nada que ver», sentenciaba la presentadora al respecto.

Por su parte, Ariana Margiotta seguía explicando lo que es totalmente legal en casos como estos. «Sí que ha ocurrido que hay gente en cuidados paliativos que ha cambiado el testamento ante notario. Eso quiero dejarlo claro, aunque no excluyo que pueda pasar al contrario. Además, en caso de que un notario no pueda llegar a tiempo, un médico puede testificar si el paciente estaba en perfectas condiciones o no a la hora de dar sus últimas voluntades», aseveraba la abogada.

Finalmente, Kiko Matamoros al darse cuenta de que le habían dejado en mal lugar, trataba de justificarse. «En cualquier caso, lo que Ana Obregón ha modificado es la verdad, al decir que era un testamento ológrafo y no lo era, porque lo que ha dicho no cumple con esos requisitos», concluía el colaborador.